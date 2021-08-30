Beats Studio Buds 開箱動手玩：與iPhone高度整合、降噪效果明顯

▲支援空間音訊、主動降噪的Beats Studio Buds 動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Beats Studio Buds 是 Beats 被 Apple 公司收購之後，所推出的首款主動降噪無線耳機，延續 Beats 的品牌理念，卻擁有 Apple 公司最新的空間音訊技術與通透模式，並且 iOS、Android 通吃，這次透過開箱實測，與大家分享初步的體驗心得。

＊開箱：

從先創提供的原廠盒裝，可以了解到上面提供耳機的外觀設計，內有 Beats Studio Buds 耳機本體、充電保護殼，Type-C傳輸線與三個尺寸的同色耳塞，從目前中低階耳機來說，這樣的配置算是標配了。

▲▼原廠盒裝隨附耳機、Type-C 快充充電線與三個不同尺寸的耳塞套。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

Beats Studio Buds 特別在耳殼外側設計了一個很像小型瓦斯爐旋轉開關的設計，這樣的設計在從充電盒當中取出、放入耳朵來說算是方便，不過因為機身圓潤，初期在拿取的時候，不免會有掉落的狀況發生。至於充電盒採用橢圓扁平設計，很適合放入口袋跟包包，這方面設計也有點類似 AirPods Pro。

▲Beats Studio Buds 透過耳機上面的 b 字 logo 來切換不同的聲音模式，而 AirPod Pro 則是透過機身側邊進行壓感切換。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Beats Studio Buds 充電盒不具備無線充電功能。（圖／記者洪聖壹攝）

實際拿 AirPoids Pro 跟 Beats Studio Buds 比對， Beats Studio Buds 背後少了無線充電，耳機連同充電盒機身也略大，重量也略重，不過都是屬於方便收納的大小，底部的傳輸孔採用 Type-C，而非蘋果 Lightniting，表訂規格大小為 25.5X72X51mm，重量 58 克，該款耳機與新推出的 Google Pixel Buds A-Series 一樣提供 IPX4 等級的抗汗抗水功能。

▲Beats Studio Buds 底下為 Type-C 傳輸孔，而非 AirPods 所採用的 Lightning 傳輸孔。（圖／記者洪聖壹攝）



＊音質與配對：

Beats Studio Buds 與 Apple iPhone 可說高度整合，只要打開就可以輕易與 iPhone 配對，並且可以直接在 iPhone 上面快速進行標準、降噪、通透模式三種模式之間切換，另外也可以直接在耳機上面操作，相對於 AirPods Pro 是長壓耳機下方進行三種模式之間的切換，Beats Studio Buds 的切換方式是用手去長按耳機上的「b」logo。這款耳機的降噪效果算強，啟用ANC 降噪幾乎可以隔絕外界馬路上的噪音，通透模式主要是透過耳機外部麥克風收音，感受上也還算自然。

▲Beats Studio Buds 打開耳機配對方面跟 AirPods 相同。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Beats Studio Buds 與 iPhone 深度整合，操作介面與 AirPods 相同。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Beats Studio Buds 原廠盒裝隨附耳機的操作方式。（圖／記者洪聖壹攝）

音質方面，這款耳機採用Class 1（最大100mW）藍牙5.0傳輸技術，任合一耳都可以單獨配對，而且音質還算可以，它是採用兩件式振膜層驅動單體位於雙聲室外殼內，在聆聽流行音樂的過程中可以感覺到人聲非常清楚，低音處理也很好，但是高音頻的部分相對 AirPods Pro 來說會有點飄，基本上耳機的分音很明確，但是音質體驗上還是以 AirPods Pro 為佳。

▲Beats Studio Buds 分音明確，中低音的聲音很好聽，音質還是 AirPods Pro會比較好一點。（圖／記者洪聖壹攝）

＊續航力：

Beats Studio Buds 的續航力比 Google Pixel Buds A-Series 還長，音量設定在 50% 的話，單耳可以連續聽 8 小時的音樂。同樣的情況下開啟 ANC 主動降噪或者通透模式，最多可聽 5 小時，一般來說如果搭配充電盒，最多可以聽 24 小時的音樂，而以正常情境而言，這副耳機如果是每天在辦公室聆聽音樂3~4小時，即便一週忘記充電，也都可使用，即便沒電，透過該公司的 Fast Fuel 閃充技術，充電 5 分鐘，最長可再聽 1 小時。

＊小結：

目前市面上的耳機選擇相當豐富，與 Google Pixel Buds A-Series相比，Beats Studio Buds 具備 ANC 主動降噪，續航力更長，音質則是各有所長，但就少了語音助理功能，有訊息來了會需要拿起手機來查看，也不能詢問助理天氣或者交通路況，不過基本的導航提示功能還是有的，售價方面也比較高一些，作為比較：Beats Studio Buds 售價為新台幣 4,790元，Google Pixel Buds A-Series 售價 3,290 元。