直男巧思布置「儀式感」生日晚餐　女友傻眼網驚呼「在過中元節」？

▲在生活中建立屬於自己的儀式感，是讓日常過得更有意義的關鍵，但有男友布置「儀式感」晚餐，卻讓女友哭笑不得。（圖／翻攝自Dcard）

消費中心／綜合報導

疫情期間我們都學會了一套「宅在家生活」的技能，減少了出遊跟聚會的頻率，如何讓待在家中的生活不無聊？關鍵在於建立屬於自己的「儀式感」。Dcard感情版近日就有一篇PO文表示疫情警戒降級、終於可以見到男友，結果男友親自下廚料理原PO的生日大餐卻讓原PO看不懂，直嘆「這個擺桌方式真的很解。」PO文引發上百網友「朝聖」，驚呼「難道是在過中元節？」但也有人貼心為男友緩頰：「能親手做生日餐很有心耶！」

▲關於儀式感，近來就有網友發文求助，男友的浪漫竟讓她無法想像。（圖／翻攝自Dcard）

因疫情關係，不少情侶被迫成為「遠距離戀愛」，好不容易等到微解封又恰逢生日，女網友滿心期待一個浪漫夜晚。男友擔心餐廳內用仍有風險，貼心拍胸脯自薦要親自下廚，正當女網友淚目感嘆男友用心，看到陳設卻不禁「濕了眼眶」，雖是愛心晚餐卻有說不出的違和感，大嘆情侶間要有些儀式感，才會讓感情保持新鮮。 但不是弄得像告別式的那種儀式⋯⋯。

照片中一桌看起來令人垂涎的好手藝，當人讚嘆男友用心時，卻意外被兩瓶插上檸檬的可樂娜歪樓，原PO抱怨中式應該要配台啤，男友卻神回：「至少讓酒有比較西式的感覺啊～而且可樂娜跟中式也很搭，你看都有蝦」，差點沒讓原PO當場昏倒，此蝦非彼蝦啊。

下方有不少網友留言笑翻，「這個儀式感XDDD我給過」、「看起來很砰派了，儀式感到位，蠟燭就真的先不用XD」、「是在過中元節嗎？」、「其實他是想過中元節不是紀念日」，也有網友中肯發表意見，「至少你有個用心的男友」 、「我與男友到現在都無法見面，很好了」，還有將焦點放在可樂娜的討論，「可樂娜就是要配唐老大啊！」、「可樂娜就是要這樣喝啊XD喜歡把青檸壓下去泡泡冒出來的瞬間好療癒」、「啤酒配什麼都可以啦，而且可樂娜很好喝阿XD」

▲插上青檸的可樂娜意外成為網友回文焦點。（圖／翻攝自Dcard）

Corona可樂娜最為人熟知的，莫過於是玩命關頭中人手一瓶的超經典畫面，同時也是全世界最知名的墨西哥啤酒品牌，在瓶口放上一片青檸，暢飲之前按下青檸，讓檸檬汁的酸香與清涼的啤酒麥香融合在一起，更是絕配。據說這種喝法是源自於墨西哥人在喝龍舌蘭時會搭配檸檬及鹽巴，帶出酒的醇厚風味，酒吧中開始有人把隨處可見的青檸加入可樂娜裡，沒想到意外對味，而後酒保便開始在可樂娜瓶口放上一片青檸，要喝的時候將青檸按壓進瓶內，每一口都能感受到青檸的酸香。懂喝酒的人，就懂這青檸的儀式感。

▲瓶口上放著一瓣青檸已經成為可樂娜的經典形象，壓下青檸的瞬間，壓力也跟著釋放。（圖／翻攝自可樂娜官網）

Dcrad想討拍的原PO意外釣出可樂娜愛好者討論，也有網友提到，最期待將青檸按下可樂娜的那一刻，彷彿創造自己的「青檸儀式」，將生活鳥事拋到腦後，想創造生活儀式感，現在就到各大通路把冰箱裡補滿可樂娜跟青檸，一起放飛自我、和原PO男友享受屬於自己的青檸儀式。

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