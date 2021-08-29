快訊／三創有確診足跡「今、明閉店清消」　北市證實：美返台年輕人到過

▲三創生活園區29日、30日將休館清消。（圖／翻攝自三創臉書）

記者袁茵／台北報導

台北市政府衛生局29日公布，新增2例本土確診，分別為案16087和案16077，其中案16087為美國返台的年輕人，曾經在美國期間打2劑BNT疫苗，Ct值為36；個案足跡相當活躍，曾到過大安區知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」、中山區知名拉麵店「麵屋一燈」，以及三創生活園區。

三創生活園區29日於臉書指出，要進行營業時間調整，29日提早至晚上6時閉店，30日休館一天，「提醒大家外出時，請務必戴口罩及保持社交距離！」

對此，台北市衛生局29日晚間接受《ETtoday新聞雲》訪問時證實，已有掌握此個案，為案16087曾到過三創生活園區，目前已請店家進行自主健康監測。

台北市衛生局29日下午召開防疫記者會，北市衛生局疾管科長張惠美說明，案16087為一名美國返台民眾，7月23日從美國入境，曾於5月、6月在美期間打過2劑BNT疫苗，7月23日入境和8月5是居家檢疫期滿後採檢PCR陰性，因此回歸社區生活；個案因要回去美國，所以進行再度採檢，8月28日採檢PCR陽性，Ct值高達36，傳染風險低。

張惠美指出，案16087於確診前14天足跡較多，除了在台北市有到一些餐飲店，包括「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」之外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭和花蓮，目前已通知各地方政府衛生局進行疫調，並要求業者做環境清消。

至於公布足跡部分，張惠美提及，得比對實聯制、電信足跡後才能再做公佈，由於案16087有跨縣市移動，曾搭乘捷運、公車和火車等交通工具，會比對搭乘時間後另行公佈。