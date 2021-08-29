板橋大遠百29日仍停業　大批員工湧入FB怒飆！

記者李薇／綜合報導

板橋大遠百昨天（28日）傳出有員工確診，停止營業一天，並且要求1500名員工進行快篩，同時進行清消作業，29日也在臉書po文，「粉絲們，配合政府中央流行疫情指揮中心防疫措施，防疫檢測中08／29（日）暫停營業乙天」，沒想到卻引來大批員工湧進粉絲團抱怨，「罔顧所有客人和員工的性命。」

▲板橋大遠百又有員工確診。（圖／取自臉書）



配合政府防疫措施，板橋大遠百在有員工確診之後，停業以做清潔消毒，29日也在臉書貼出PO文，「配合政府中央流行疫情指揮中心防疫措施，防疫檢測中08／29（日）暫停營業乙天」，還標記營業時間隨時公布於粉絲專頁、給您最安心的購物環境。

▲板橋大遠百官方粉絲團出面說明。（圖／取自臉書）

沒想到此PO文一出，引來自家員工在底下爆料，「現在一堆員工都被關在裡面，大遠百高層還在抱著開店的希望。一堆員工都還沒篩檢，報告也還沒出來，根本罔顧所有客人和員工的性命，有夠爛的公司」、「員工都要盯著臉書消息才知道要不要上班，明明快篩報告也沒那麼快出爐，故意只打暫停營業，分明要粉飾太平，然後叫員工下午來報到上班」。

▲但卻引起不少員工在底下爆料。（圖／取自臉書）

還有不少網友乾脆直接Tag新北市市長侯友宜，希望他可以幫忙處理大遠百的問題，「侯友宜，遠百體系，真的很糟糕」、「暫停營業還叫員工待命？是在哈囉」，而目前針對此狀況，板橋大遠百公關截至截稿前，尚未給予回應。