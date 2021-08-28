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再點名比特幣　陸央行高官：沒實際價值支撐「純屬投機炒作！」

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲大陸官方近期不斷加強對虛擬貨幣炒作的打擊力道。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）27日再度點名虛擬貨幣，強調比特幣等虛擬貨幣不是法定貨幣，沒有實際的價值支撐，相關交易純屬投機炒作，「要增強風險意識，自覺遠離，保護好自己的『錢袋子』。」

大陸央行金融消費權益保護局副局長尹優平27日在「金融知識普及月金融知識進萬家爭做理性投資者爭做金融好網民」媒體吹風會上表示，針對虛擬貨幣交易炒作活動的反彈勢頭，今年以來，人民銀行會同有關部門從監測追踪境外交易所和境內交易商、封堵打擊相關網站和APP、切斷支付渠道、加強政策宣傳等方面開展了積極工作，虛擬貨幣交易炒作的熱度明顯下降。

尹優平指出，作為處置非法集資部際聯席會議成員單位，人民銀行積極配合牽頭部門銀保監會，從制度建設、監測預警、打擊處置、宣傳教育等多個方面做了大量工作，下一步，人民銀行將建立常態化的工作機制，保持高壓態勢，持續打擊相關交易炒作活動。

尹優平強調，「再次提醒廣大群眾，比特幣等虛擬貨幣不是法定貨幣，也沒有實際的價值支撐，相關交易純屬投機炒作，要增強風險意識，自覺遠離，保護好自己的『錢袋子』。如果發現相關非法集資犯罪線索的，要及時向有關部門舉報。」

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