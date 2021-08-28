10年積蓄全壓比特幣！衰男全賠光下場慘了　網諷：老婆很怒

▲虛擬貨幣比特幣（bitcoin）是相當熱門的虛擬貨幣。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

虛擬貨幣比特幣（bitcoin）價格大起大落，今年4月中一度漲逾6萬美元，卻又在3個月後跌破3萬美元。美國一名網友表示，他和老婆投入全部的財產購買比特幣，沒想到在小賺一筆之後，就開始一路慘賠，最後全部敗光光，「我到還不敢跟老婆說，我簡直要崩潰了。」

美國網友＠Prudent_Plum_7644日前在網路論壇Reddit發文表示，自己和妻子將10年來的積蓄全部投入比特幣市場，起初獲得了1.7個比特幣，現今市價約在5.84萬英鎊（約台幣230萬元），後來靠著新手運氣累積到2.1個比特幣。

結果他後來選擇將全部資金投入風險更大的「槓桿期貨」（leverage futures）交易，當比特幣價格開始從5萬下跌至4.7萬時，他一輩子的積蓄就化為烏有。男子表示，「我還沒有向妻子說這件事，她還什麼都不知道，這讓我的內心感到十分痛苦，我只是不知道該怎麼說，我簡直快要崩潰了。」

為了證明自己的說法，男子也在貼文內附上截圖，顯示隨著比特幣價格下跌，他的未來交易也被慢慢清算。不過目前貼文已經被刪除。

許多網友也留言表示，把所有資金投入單一交易並非明智之舉，而且虛擬貨幣也不適合普通的投資客，「請向你的妻子誠實，不論結果好壞，她都有權知道」、「最要緊的是夫妻要互相幫忙重新制定財務計畫」。也有人嘲諷表示，「這真的是最好的離婚原因」、「老婆真的是會氣死」。

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