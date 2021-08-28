缺席國民黨反萊豬造勢　朱立倫：改選後有3個月時間推動

▲朱立倫拜會王金平。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉開跑，前新北市長朱立倫、國民黨中央委員連勝文28日赴高雄拜會前立法院長王金平，對於缺席國民黨舉辦的反萊豬造勢，朱立倫表示，因為早就與王金平約好拜訪，將來若有機會，主席改選後到12/18還有3個月的時間，屆時會再來推動公投宣傳活動。

國民黨28日下午將舉辦反萊豬造勢活動，黨主席參選人江啟臣、卓伯源、張亞中都將出席，唯獨朱立倫缺席。

朱立倫上午赴王金平高雄路竹老家拜會，結束後受訪時表示，今天正好王院長回老家，因此前來請益，尤其擔任黨主席責任重大，選舉過程中，共同的目標就是要團結國民黨、發揮最大戰力，而王院長在兩岸關係、台美關係上也給他很多具體建議。

談到國民黨下午將辦反萊豬造勢活動，朱立倫表示，只要有機會他都會參與，今天黨中央舉辦的造勢也有邀請他出席，但因為早已跟王金平院長約好會面無法出席，他表示，將來有機會的話，尤其是9/25改選後，到12/18還有3個月的時間，會再來推動公投宣傳活動。

尋求連任的黨主席江啟臣上午則出席「1218公投政策說明會」，對於朱立倫南下拜會王金平一事，江啟臣表示「不會有壓力」，王金平對國民黨的事務與未來相當關心，不論有無參選，去找王金平請益都很正常，王金平也一定會分享對黨未來的看法。