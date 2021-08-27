單親媽生日當天「5孩火燒身亡」　小女兒僅2歲！棺木印她最愛卡通

▲伊利諾伊州東聖路易斯一處公寓住宅有5名孩子在母親生日當天葬生火窟。（圖／翻攝自推特@kodacohen，下同）

記者張寧倢／編譯

美國伊利諾伊州6日發生公寓大火，住戶34歲單親媽媽杜妮根（Sabrina Dunigan）當時因為外出而逃過死神召喚，但5名子女全數葬生火海，其中年紀最小2歲、最大也才9歲。令人悲傷的是，火災當天竟是杜妮根的生日。葬禮上，孩子們的棺木漆成繽紛色彩，並印上生前各自最愛的卡通、遊戲，陪他們走完最後一程。

根據《聖路易斯郵報》報導，杜妮根34歲生日當天凌晨3時左右，東聖路易斯（East St. Louis）公寓發生大火，2歲的小女兒Loy-el、4歲小兒子Jabari Johnson、一對8歲的雙胞胎女兒Heaven和Neveah，以及9歲大兒子Deontae Davis，總共5名子女全數葬身火窟，母親杜妮根外出接送友人，也有外媒報導稱她是去接男友，等她回到家時房子已失火，杜妮根衝進火場，烈焰卻讓她無法接近孩子們，反倒造成手腳燒傷。

當局起初懷疑孩子是被杜妮根獨留家中，但外公葛雷格（Greg Dunigan）表示，他和妻子就住在公寓裡，當時被濃煙嗆醒之後本來想去救孫子，但火勢太大，夫妻倆就跳出窗外逃生，葛雷格懷疑是電氣走火，而且承租公寓未裝煙霧警報器，但房東反駁稱所有出租房都有安裝警報器。事實上，這家人今年才剛經歷一場火災，搬過來5個月竟逃不過死亡悲劇，讓杜妮根懷疑有可能是前男友縱火，不過當局表示，詳細起火原因仍待調查。

報導指出，家人於21日為5名孩子舉行葬禮，5具大大小小的棺木排列在教堂裡，每具棺材都漆成亮粉紅或水藍等繽紛色彩，上頭還印上孩子笑得開朗的照片，以及他們生前最喜歡的卡通、遊戲場景，最終一同下葬入土，希望這些美好回憶能陪5個孩子們走完最後一程。

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