美艦航經台海　解放軍同日進行海空聯合「對海突擊訓練」

▲解放軍東部戰區出動戰機、戰艦進行訓練。（圖／翻攝東部戰區）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國海軍勃克級驅逐艦紀德號（USSS Kidd DDG-100）、海岸防衛隊巡邏艦門羅號（USCGC Munro）27日航經台灣海峽，引起兩岸關注。巧合的是，同日解放軍也出動了戰艦、戰機，在東海進行海空聯合警巡，並展開聯合對海突擊等科目訓練。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅28日表示，8月27日，解放軍東部戰區出動作戰艦艇、殲轟機、殲擊機等多軍種力量，在東海當面海空域實施聯合警巡，並開展聯合對海突擊等科目訓練。

施毅強調，有關行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力，戰區將根據周邊局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。

另外，對於美艦27日航經台灣海峽，大陸國防部發言人譚克非28日表示，解放軍東部戰區組織兵力對美艦行動全程跟監警戒，「美方頻頻實施類似挑釁行徑，性質十分惡劣，充分說明美是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。我們對此表示堅決反對和強烈譴責。」

譚克非強調，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，「我們要求美方認清形勢、停止挑釁，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要為中美兩國兩軍關係製造障礙，破壞台海地區和平穩定。中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。」