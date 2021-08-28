陸將打擊「唱衰中國經濟」網媒！封禁關停「充當黑嘴」自媒體帳號

▲大陸網信辦將打擊唱衰中國經濟的網路媒體。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家網信辦27日晚間宣布，將對歪曲解讀中國經濟政策、惡意唱空中國金融市場、唱衰中國經濟的網路媒體展開重點打擊，並會同證監會、財政部等財經主管部門，指導主要商業網站清理違規發出的財經類訊息，封禁關停一批充當「黑嘴」的「自媒體」帳號。

網信辦表示，一段時期以來，部分商業網站平台及其「自媒體」帳號屢屢發生違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當「黑嘴」博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等違法違規行為，嚴重擾亂網路傳播秩序，網民反應強烈。

網信辦指出，即日（8月27日）起至10月26日，將展開「清朗·商業網站平台和『自媒體』違規採編發布財經類信息專項整治」的第一階段行動，展改期間，網信辦將會同國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、證監會、銀保監會等財經主管部門，督促指導主要商業網站平台對照專項整治要求，集中清理一批違規發布的財經類信息，依法依規嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的「自媒體」帳號。

網信辦提到，10月26日後，國家網信辦將對第一階段專項整治情況進行評估，視情開展下一階段專項整治，努力通過一段時間的深入治理，有效遏制財經類信息網上傳播亂象，為推動經濟社會持續健康發展營造良好網上輿論環境。

網信辦也列出了八類即將重點打擊的違規問題：

一、 是胡評妄議、歪曲解讀中國財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空中國金融市場、唱衰中國經濟等。

二、 是毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀中國財經領域熱點的報導評論等。

三、 是散布「小道消息」，以所謂「揭秘」「重磅」「獨家爆料」「知情人士稱」為名進行渲染炒作，甚至造謠傳謠。

四、 是轉載合規稿源財經新聞信息時，惡意篡改、斷章取義、片面曲解等「標題黨」行為。

五、 是充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序。

六、 是炒作負面信息對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益。

七、 是炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，借以推銷所謂「財商課」、各類保險產品等。

八、 是未嚴格履行身份認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。