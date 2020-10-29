　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

自媒體時代揭開議員問政的面紗　社群直播「台南政治時事」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲由蔡芳茹企劃暨主持的「台南政治大小聲」直播節目28日正式上線，節目內容以台南市政的各項議題，以及台南市議會議員問政的內容為主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲由蔡芳茹企劃暨主持的「台南政治大小聲」直播節目，內容以台南市政的各項議題，以及台南市議會議員問政的內容為主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網路社群興行，媒體人為開闢新的受眾，轉戰新興的社群直播節目，由蔡芳茹企劃暨主持的「台南政治大小聲」直播節目28日正式上線，節目內容以台南市政的各項議題，以及台南市議會議員問政的內容為主，希望透過網路直播，讓關心台南市政和議員問政的民眾了解。

「台南政治大小聲」希望在人手一機的時代，揭開議員問政的面紗，讓台南各項議題更透明，節目後段並讓來賓推薦台南人私房美食，推播更多還沒被發掘的美食。

28日談論「台南需不需要先進運輸系統」，節目中邀請資深媒體人張育誠、海安路商圈副理事長黃舜屏、國民黨青年軍成功大學劉奕宏、文南里青年謝博勳參加與談；節目中張育誠以台北的經驗，如果當年北捷開始興建的交通黑暗期，就不可能有今天台北四通八達的交通網絡，謝博勳表示自己參加過每一場台南捷運的說明會，所以提到許多人反對的理由，噪音、隱私、電磁波都是很奇怪的問題，他認為捷運一定要做才能紓解車流，黃舜屏表示贊成蓋捷運，但是希望市府能夠針對每一站點做更詳細的規劃，劉奕宏則認為應該針對台南市民做調查，了解市民對建捷運的聲音。

節目中並播放台南市議會許多議員質詢的影片，有議員認為開車20分鐘就會到，為什麼要搭捷運？還有議員說捷運是世紀豪賭，恐怕債留子孫！更有議員直指有些居民連署反對！雖然台南市交通局仍持續溝通中，但仍可能因為議會沒有通過而胎死腹中。

蔡芳茹表示，製作【台南政治大小聲】節目，希望能夠透過網路社群平台，讓年輕人可以接觸到市政建設議題，進而關心城市的發展，並公開邀請來自不同領域的與談人，能夠以不同視角的觀點探討市政議題，每週都會談論不同的議題，歡迎有興趣與談的朋友，上【台南政治大小聲】粉絲專頁報名。

・完全不用擔心肌膚長痘

ET快訊
明年要結婚！飛官朱冠甍駕F-5E殉職留2幼女…愛妻靈堂哭到癱
小王傳鹹濕簡訊「妳是女騎士」　桃園人妻偷吃到台南...下場曝
快訊／清晨打火機縱火毀6機車！　嫌犯竟是台大研究生
「微波熟食」大腸桿菌超標　超商、知名超市都上榜！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

立委陳椒華西螺會勘水質汙染　李明哲發言遭打斷被沒收麥克風　 

提升消防救災行車安全　民間企業捐贈消防車警示燈具

自媒體時代揭開議員問政的面紗　社群直播「台南政治時事」

台南交通違規開單量大　陳碧玉要求委外辦理員警回歸專業

台東榮民韓爺爺百歲慶生　身經百戰高唱軍歌...曝2大長壽關鍵

7萬警察大軍中出線　池上正妹蘇姵尹獲頒績優交警

利卡夢梅之宴GAYA音樂會31日登場　小提琴神童與交響樂深琴對話

揪甘心！感念警察辛勞　苗栗市公所砸50萬贈119件防寒大衣

東大附小美術班50位學童齊力彩繪　「台東印象20景」完成

紅葉精神再現！青農籌裝備助關山工商...挑戰總統盃制霸

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

「男宿」喜迎小公主！組7口之家 媽親手剪臍帶：抱入懷才真實

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

傻柯基一頭撞上玻璃「懷疑汪生」　呆萌模樣老爸噴笑：抱歉沒教過

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

立委陳椒華西螺會勘水質汙染　李明哲發言遭打斷被沒收麥克風　 

提升消防救災行車安全　民間企業捐贈消防車警示燈具

自媒體時代揭開議員問政的面紗　社群直播「台南政治時事」

台南交通違規開單量大　陳碧玉要求委外辦理員警回歸專業

台東榮民韓爺爺百歲慶生　身經百戰高唱軍歌...曝2大長壽關鍵

7萬警察大軍中出線　池上正妹蘇姵尹獲頒績優交警

利卡夢梅之宴GAYA音樂會31日登場　小提琴神童與交響樂深琴對話

揪甘心！感念警察辛勞　苗栗市公所砸50萬贈119件防寒大衣

東大附小美術班50位學童齊力彩繪　「台東印象20景」完成

紅葉精神再現！青農籌裝備助關山工商...挑戰總統盃制霸

立委陳椒華西螺會勘水質汙染　李明哲發言遭打斷被沒收麥克風　 

中信盃黑豹旗／花蓮高農首參賽吞敗　未來持續備戰拚第一勝

性愛跟香菸一樣危險！研究曝「4種癌病毒」邊％邊蔓延...當心短命

快訊／兩屆奧運個人全能金牌内村航平無症狀確診　11月出賽添變數

宏碁VitaBeauty搶攻美麗商機！　全新膠原蛋白、葉黃素飲品開賣

兆豐銀越南海防辦事處　獲金管會核准

中衛口罩新設計曝光！網見「鋼印細節」竟洗版狂罵：低級錯誤

明年要結婚！飛官朱冠甍駕F-5E殉職留2幼女…愛妻靈堂哭到癱軟

「喬丹女婿」來台打球　隔離看SBL聯賽

中職／詹子賢5年4度打總冠軍賽　睡覺也在意象訓練

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

蔡育輝提案增訂食安條例一讀過關

國小女童站街頭拒上學　基隆暖警逗笑解心愁

陸軍關指部戰力保存戰備操演

中國附醫推中西合併療法　助換肝者顧「新肝」寶貝

未雨綢繆！　桃園進行水資源調度演練

彰化首座百貨公司來了　縣長證實

台灣民眾黨將成立台南總服務處

池上正妹蘇姵尹　獲頒績優交警

台中天津商圈街頭快閃秀　萬聖夜登場

百年摸乳巷毀了！被噴漆：潮X屁孩

「彩券行女神」正臉曝…甜笑電暈建築工

高麗菜盛產　張麗善大啖火鍋推廣

朝天宮14天水陸普度大齋勝會　限定口罩亮相

更多熱門

相關新聞

台南議員盃擂台戰開打！多人掛彩驗傷提告

台南議員盃擂台戰開打！多人掛彩驗傷提告

台南市議會29日下午爆發議員大亂鬥！原本預定進行總預算審查議程，會議進行中有議員提出清點人數，在清點人數未過半之下，擔任主席的國民黨籍議員蔡育輝，敲槌宣布散會，引發綠營議員強烈不滿，在議場內爆發藍綠議員陣營間的整體衝突，雙方扭打一團，造成多名議員受傷！

泰國議員質詢到一半...拿刀猛刺自己

泰國議員質詢到一半...拿刀猛刺自己

台南9浪貓遭集體毒殺！動保警察8年僅辦3案

台南9浪貓遭集體毒殺！動保警察8年僅辦3案

新北議員戴瑋珊打開潘朵拉的盒子

新北議員戴瑋珊打開潘朵拉的盒子

公費流感疫苗急喊卡　民進黨議員怨：怎向民眾交代！

公費流感疫苗急喊卡　民進黨議員怨：怎向民眾交代！

關鍵字：

自媒體議員問政台南政治時事

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵結果大逆轉

《超偶》張芸京爆「吞藥走絕路」

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

八三夭唱校園「摔麥又踩鼓踹」！

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

朱冠甍相驗結果出爐！頭部外傷顱內出血致休克

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面