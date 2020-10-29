自媒體時代揭開議員問政的面紗　社群直播「台南政治時事」

▲由蔡芳茹企劃暨主持的「台南政治大小聲」直播節目，內容以台南市政的各項議題，以及台南市議會議員問政的內容為主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

網路社群興行，媒體人為開闢新的受眾，轉戰新興的社群直播節目，由蔡芳茹企劃暨主持的「台南政治大小聲」直播節目28日正式上線，節目內容以台南市政的各項議題，以及台南市議會議員問政的內容為主，希望透過網路直播，讓關心台南市政和議員問政的民眾了解。

「台南政治大小聲」希望在人手一機的時代，揭開議員問政的面紗，讓台南各項議題更透明，節目後段並讓來賓推薦台南人私房美食，推播更多還沒被發掘的美食。

28日談論「台南需不需要先進運輸系統」，節目中邀請資深媒體人張育誠、海安路商圈副理事長黃舜屏、國民黨青年軍成功大學劉奕宏、文南里青年謝博勳參加與談；節目中張育誠以台北的經驗，如果當年北捷開始興建的交通黑暗期，就不可能有今天台北四通八達的交通網絡，謝博勳表示自己參加過每一場台南捷運的說明會，所以提到許多人反對的理由，噪音、隱私、電磁波都是很奇怪的問題，他認為捷運一定要做才能紓解車流，黃舜屏表示贊成蓋捷運，但是希望市府能夠針對每一站點做更詳細的規劃，劉奕宏則認為應該針對台南市民做調查，了解市民對建捷運的聲音。

節目中並播放台南市議會許多議員質詢的影片，有議員認為開車20分鐘就會到，為什麼要搭捷運？還有議員說捷運是世紀豪賭，恐怕債留子孫！更有議員直指有些居民連署反對！雖然台南市交通局仍持續溝通中，但仍可能因為議會沒有通過而胎死腹中。

蔡芳茹表示，製作【台南政治大小聲】節目，希望能夠透過網路社群平台，讓年輕人可以接觸到市政建設議題，進而關心城市的發展，並公開邀請來自不同領域的與談人，能夠以不同視角的觀點探討市政議題，每週都會談論不同的議題，歡迎有興趣與談的朋友，上【台南政治大小聲】粉絲專頁報名。

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