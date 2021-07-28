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兩掛人都緊咬她　「異國情+比特幣」同時發作！半路爆出攔路虎

▲▼員警和行員苦心勸阻，才讓黃婦打消匯款念頭。（圖／桃園警分局提供）

▲員警和行員苦心勸阻，才讓黃婦打消匯款念頭。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市52歲黃姓婦人1天內被2個不同的詐團行騙，27日到郵局準備20萬元，一筆要匯給比「女兒」學費，一筆是投資比特幣，經員警和行員質疑她想滙款到國外，受款帳戶卻為國內帳戶，且就讀大學「女兒」竟比她大14歲，這才點醒黃婦並打消匯款念頭。

▲詐騙歹徒傳來假投資訊息。（圖／桃園警分局提供）

▲詐騙歹徒傳來假投資訊息。（圖／桃園警分局提供）

昨日9時40分許，桃園警察分局青溪所警員鄧嘉瑜及莊雅婷接獲大業郵局職員通報，有民眾異常匯款，不願接受勸阻，員警抵達現場瞭解，黃婦準備一次匯出兩筆各10萬元(共20萬元)，她表示一筆是投資房地產用、一筆是匯給女兒的學費，但對於投資內容及女兒就讀學校完全不清楚，甚至她準備匯款的｢女兒｣帳戶所有人，年紀比她大10幾歲。

▲▼警員鄧嘉瑜及莊雅婷成功阻止黃姓婦人一日被兩詐。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警員鄧嘉瑜及莊雅婷成功阻止黃姓婦人一日被兩詐。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警員鄧嘉瑜及莊雅婷成功阻止黃姓婦人一日被兩詐。（圖／桃園警分局提供）

經員警詳細詢問，黃婦才表示6月底時，透過Line交友軟體認識一名土耳其男子，進而成為好朋友，最近該男子表示自己被歹徒搶劫打傷住院治療中，無法支付女兒學費，被害人基於同情，準備匯款10萬元資助；另被害人於本(7)月中，透過Line軟體加入一個投資社群，對方推薦投資時下最夯的比特幣，並且說只要支付運費10萬元，可以將比特幣以包裹｢寄｣給她，被害人不知道什麼是比特幣，但信任對方，準備也匯出10萬元給對方，詐騙歹徒還教她，若行員或員警詢問，就說要匯給國外表哥及女兒。

員警立即指出其中各項疑點，且兩個匯款對象均在國外，受款帳戶卻都是本國人，這下才把被害人點醒了，放棄匯款的念頭，並經員警協助把聯絡資訊清除避免再受騙，這也是桃園警方阻詐以來首見一人被兩集團詐騙又同1天匯款。

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