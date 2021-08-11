疫情衝擊釀血荒！花蓮捐血贈農會超市提貨券　剩3天請把握

▲花蓮縣政府攜手農會和花蓮捐血站，只要在8月9至14日捐血250.CC，即贈送送農會超市100元提貨券。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情漸降温，中央流行疫情指揮中心循序漸進地適度放寬管制措施，捐血活動陸續恢復，但仍無法維持安全存量，花蓮縣政府繼7月中捐血送南瓜，自8月9日至14日，和縣內各級農會、花蓮捐血站攜手，推出捐血送農會超市一百元提貨券，鼓勵民眾踴躍捐血外，也能用行動支持在地農特產！



農業處長吳昆儒表示，日前花蓮縣政府和花蓮捐血站合作「熱血挺農友-你來捐血我補營養」活動，提供當季新鮮南瓜予完成捐血的民眾，以最新鮮的在地農產為捐血民眾直接補充營養，活動也受到大家的熱情響應，為因疫情而冷清的捐血活動，再次注入動能！此番第2波花蓮縣政府加碼和本縣各農會合作，自8月9日至8月14日，只要捐血250c.c.，就送熱情挽袖捐血的民眾農會超市100元提貨券1張，歡迎大家捐血後，到農會超市選購農特產品補充體力，感謝民眾發揮愛心的同時，也推廣本縣農民用心種植的農特產品。

花蓮捐血站長蔡惠如說明，7月23日起衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，我國現在使用的不論是mRNA疫苗或是腺病毒載體疫苗，注射後只要沒有疑似感冒、發燒等症狀，都不需要暫緩捐血。希望大家能夠一起挽袖響應，共同為維持花蓮縣的醫療量能努力。如果捐血時有任何疑問，都歡迎於捐血現場和醫護專業人員提出。

縣長徐榛蔚表示，縣民的健康、安全和生計，永遠是她掛心的事情，希望經由縣政府扮演領頭羊的方式，給予捐血活動支持，也期待透過系列活動為參與捐血的民眾補充營養、推廣縣內優質美好的農特產品！

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