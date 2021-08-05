自由車一哥馮俊凱叩關奧運返國　 老爸爆料：他小時太胖邊騎邊哭

▲自由車一哥馮俊凱二度叩關奧運，台中市長盧秀燕至苗栗老家祝賀。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中自由車一哥、原住民泰雅族的馮俊凱，是唯一代表我國參加東京奧運男子自由車公路賽的選手，二度踏上奧運殿堂。由於馮俊凱剛回國還在隔離中，台中市長盧秀燕今日至馮俊凱苗栗泰安老家向他的父母獻花致謝，馮家父母也回贈泰雅族圖騰披肩及包包。

馮父也分享馮俊凱踏上自由車之路的過程，爆料馮俊凱國小時非常胖，讀國中前為了減肥，他常帶俊凱騎腳踏車，當時俊凱因為太胖，常邊騎邊哭，後來念國中時學校校長詢問孩子有沒有興趣騎腳踏車，因此踏上自由車之路，一路非常辛苦，雖然心疼，但會持續支持馮俊凱。

▲台灣自由車好手馮俊凱相隔13年再戰五環殿堂，也是我國唯一一席參賽資格。（圖／馮俊凱日本友人）



馮俊凱是我國首位登上世界一級職業車隊的自由車選手，目前效力於巴林勝利一級職業車隊，曾為台中創下國內全運會六連霸紀錄，2019年即取得此屆奧運資格。

盧秀燕表示，馮俊凱一路都非常努力到處征戰，幫台中拿了很多金牌，這次代表台灣參加東京奧運相當不容易，絕對是世界一流的選手。此外，栽培一位選手除教練、學校、政府的支持，家庭也很重要、是選手最大的助力，所以這次台中參加奧運的7位選手，她都一一親自至每位選手家中感謝他們家人的栽培及付出。市府會持續提供獎勵金及幫助，成為選手們的後盾。