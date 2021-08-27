拖板車下被拉出股動脈大量出血　嘉義長庚黃金救治瀕死男大生　

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市今年七月發生一大學生騎車，遭右轉拖板車撞擊拖行，右側下肢體鼠蹊部處遭受重擊，造成大片撕裂傷及大量出血。車禍現場先由緊急救護員現場壓迫止血後，隨後送至嘉義長庚急診，到院後急診診斷右側股動脈斷裂後昏迷指數一度只有3，院方隨即照會心臟血管外科，緊急送至手術房進行血管修補手術，歷經一個多月跨專科醫療團隊的悉心照護下，男大生27日也在母親陪同下，親獻鮮花給長庚團隊，男大生母親聲淚俱下表示，感謝長庚團隊給了他孩子重生的機會，也讓他們有機會「重逢」。

▲▼ 嘉義長庚救回股動脈大量失血瀕死男大生。（圖／記者翁伊森攝）

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▲嘉義長庚救回股動脈大量失血瀕死男大生，男大生母親聲淚俱下感謝醫療團隊。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義長庚心臟血管外科黃耀廣醫師表示，股動脈完全斷裂於創傷病人中並不常見，但是一經發生，會造成病人短時間大量出血，休克及死亡機會大增。股動脈斷裂大部分發生於槍傷、刀傷等暴力行為造成，於車禍、鈍挫傷病人身上發生則相當罕見。

▲嘉義長庚楊仁宗院長。（圖／記者翁伊森攝）



長庚表示，病人到院時已呈嚴重休克狀態，且雙側瞳孔都已放大無光反射，情況相當致命。經過急診醫師同時也是副院長蕭政廷醫師及吳非凡醫師迅速診斷處置，並照會心臟血管外科黃耀廣醫師後，隨即安排緊急手術。

但病人鮮血直噴，現場人員協助按壓，幾乎無法量測血壓的情況下，在手術房麻醉科黃仲衡醫師及麻醉團隊協助下，總算平順的建立靜脈輸血、輸液管路，且同時插上氣管內管保護氣道，病人生命徵象也迅速穩定下來，病人雖持續出血下，但長庚團隊穩定病人生命徵象，病人才有手術求生的機會。

▲嘉義長庚高之晨醫師講述救治過程。（圖／記者翁伊森攝）



外科團隊中高之晨醫師指出，病人術中發現右側鼠蹊傷口內，大片軟組織缺失，合併股動脈完全斷裂，外科醫師很勉強的方能在斷端控制止血。一般血管重建多採取人工血管重建以減少肢體缺血時間，但外傷病人傷口多半嚴重汙染，用人工血管常常須要面對之後的傷口感染、出血等併發症。

▲傷者股動脈重建圖。（圖／記者翁伊森攝）

也由於麻醉科穩定病人，替外科團隊爭取到足夠的時間進行較好的重建，最後外科團隊擷取病人左側大腿自體靜脈作為血管橋接通路，將近端及遠端的股動脈斷端以靜脈橋接，修復動脈血流，在最短的時間內，使病人右下肢恢復灌流，經過後續外科加護病房的悉心照顧以及復健科團隊的幫忙，才能成功挽救病人的性命，及於如此嚴重的創傷後免除終生殘疾的最糟狀況。