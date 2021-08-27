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打高端後猝死桃園男體重被增加　洪孟楷批指揮中心：想推卸責任？

▲▼洪孟楷批指揮中心製造假新聞。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▲洪孟楷批指揮中心製造假新聞。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

桃園溫姓男子在施打高端疫苗後猝死，疫情指揮中心在記者會上解釋狀況時卻誤報其體重，引發各界議論。國民黨立委洪孟楷質疑，指揮中心背後的心態是否想誘導其是身體狀況不佳來推卸責任。

洪孟楷表示，溫姓男子被疫情指揮中心在記者會上增重40公斤，一天之後家屬質疑才改口，代表第一時間根本沒有掌握狀況。他據此質疑「其背後心態是想推卸責任？誘導是其身體狀況不佳？」。

洪孟楷批評，無論何種原因，記者會是正式官方說法，假新聞不該從官員口中出現，別踐踏國人對於疫情中心的信賴。

洪孟楷回顧，過去一年的疫情記者會讓國人從信賴到存疑，因為創造出太多令人無法接受的名詞，如「校正回歸」、「微解封」。這不只是增加對疫情的不確定，更是踐踏國人對於疫情中心的信賴。

洪孟楷強調，是否因為高端疫苗造成溫男猝死仍待法醫勘驗。但最不應該的就是把死者最基本的體重給說明錯誤，一來這是對死者的極度不尊重、更是對家屬的二次傷害；二來偏離正常體重「所以就能推卸相關責任？」，國人要的是安全、是真相，不是說大話的自圓其說。

洪孟楷呼籲，疫情中心對於特定疫苗的偏好及護航，不能成為假新聞散佈的藉口。記者會更不能成為假新聞的溫床，沒有掌握的數據寧可不說、也不能說錯，這是官方記者會應有的最基本嚴謹態度，疫情中心別濫用自己的公權力，更別再踐踏國人對於政府僅存的一點信賴。

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