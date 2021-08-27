美記者曝：數百名ISIS-K戰士機場外集結！　恐爆下一波攻擊

▲美軍在喀布爾機場搭乘C-17運輸機撤離阿富汗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗喀布爾機場26日發生炸彈恐攻事件，造成至少73人死亡，美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）表示，來自IS的威脅持續存在；美國《福斯新聞》記者則在推特透露，在喀布爾機場外還有「數百名ISIS-K武裝分子」集結，可能再爆下一波攻擊。

▲駐白宮記者海茵里希（Jacqui Heinrich）推特。（圖／翻攝自推特／@JacquiHeinrich）



美國《福斯新聞》（Fox News）駐白宮記者海茵里希（Jacqui Heinrich）26日晚間在推特發文指出，了解喀布爾局勢的消息人士向她透露，喀布爾機場外還有「數百名ISIS-K武裝分子」集結，可能再爆下一波攻擊。不過，目前此消息尚未受到官方證實。

"The threat from ISIS is extremely real," said Gen. Frank McKenzie after the explosions Thursday at the Kabul airport.



"We believe it is their desire to continue those attacks, and we expect those attacks to continue." pic.twitter.com/U1Rfk9JzED — USA TODAY (@USATODAY) August 26, 2021

美軍中央司令部司令、海軍陸戰隊上將麥肯錫稍早在記者會上說明，爆炸過後曾發生槍戰，而來自IS的威脅和「其他活躍的威脅」持續存在，美軍正盡一切努力做好準備。他補充，可能發生的襲擊包括向機場發射火箭或機場內自殺炸彈攻擊。

根據CNN報導，目前這場恐怖攻擊事件，已知造成60名阿富汗人死亡，140人受傷。若加上殉職的美軍人員，2起恐攻至少造成73人喪命。

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