難民殘骸漂水面　喀布爾機場外「血水溝」地獄！沾血拖鞋行李滿地

▲ 喀布爾機場恐攻。（圖／翻攝自Twitter，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗喀布爾國際機場外圍26日發生至少2起恐怖組織伊斯蘭國（IS）自殺炸彈攻擊，已知造成73人死亡，158人受傷。當時機場外有許多害怕武裝組織塔利班統治，一心想逃離家鄉的阿富汗人，爆炸後圍牆外的地上、水溝裡全是被炸死的民眾屍體。

根據現場民眾拍下的影片，機場外一條水溝中浮滿屍體，水全被血染成紅色，水溝壁上也躺著數名死者。幸運存活的民眾有的坐在水中，有的忙著和地面上的民眾合力，將生還者拉出水溝。

鏡頭轉移到岸上，可見生還者在成堆的屍體中緩慢走動，還有幾人忙著將傷者從人堆中拉出。而地上除了一具具沾滿血的遺骸，還有民眾身上的物品四處散落。

另外一段短短5秒的影片中，一名男子哽咽著錄下血跡斑斑的驚悚畫面。鏡頭先是照到逃難民眾穿著的拖鞋、身上的包包和一瓶瓶礦泉水，全都沾上血跡，接著便可看見一具具屍體。一整排被炸死的民眾身上滿是鮮血，屍體相互交疊，景象慘不忍睹。

26日的2起攻擊分別發生於機場出入口之一艾比門（Abbey Gate）及機場外一家飯店附近，上述影片皆為第一起爆炸後艾比門外慘況。《洛杉磯時報》記者納比（Nabih）也在推特上傳他在事發前一天在艾比門附近親自拍下的影片，可見現場擠滿逃難的阿富汗人，一旦發生攻擊，死傷無法避免。

We (myself & @yamphoto) visited the area near Abbey gate the day before the explosion happened. It was absolutely full of people, all in a penned area. This was massively cruel. #Kabul, #Afghanistan pic.twitter.com/FtkdH1wu0o — Nabih (@nabihbulos) August 26, 2021

截至目前已有60名阿富汗人死亡及140人受傷，美軍則有13人死亡及18人受傷。美軍中央司令部司令、海軍陸戰隊上將麥肯錫（Frank McKenzie）警告，來自IS的威脅和「其他活躍的威脅」持續存在，甚至可能發生火箭射向機場或機場內自殺炸彈攻擊，美軍正盡一切努力做好準備。

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