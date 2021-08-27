趙立堅回應「喀布爾機場恐攻」：強烈譴責一切形式恐怖主義

▲中國外交部在例行記者會賞，回應「喀布爾機場恐攻」。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

阿富汗喀布爾機場26日晚間發恐攻爆炸事件，造成至少103人死亡，其中包括13名美軍士兵。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，被媒體問到中國對於喀布爾機場恐攻事件、是否與西方國家一起打擊ISIS等恐怖組織 ，以及對於塔利班政權的看法。

趙立堅回應喀布爾機場恐攻表示，中方對阿富汗發生的這次恐襲事件予以譴責，對遇難者、遇難者家屬和傷者表示深切的慰問和同情，中方堅決反對並強烈譴責一切形式的恐怖主義，願同國際社會一道共同應對恐怖主義威脅，防止阿富汗再次成為恐怖主義策源地。

趙立堅說，「我們注意到過去20多年裡，一些恐怖組織在阿富汗境內聚集發展，對國際和地區和平與安全構成了嚴重威脅」。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



趙立堅強調，特別是「東伊運」，作為被聯合國安理會列明的國際恐怖組織，對中國國家和民眾安全構成了直接威脅，阿富汗塔利班負責人已明確向中方表示，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情。

趙立堅表示，阿富汗塔利班應切實履行承諾，同一切恐怖組織徹底劃清界限，堅決打擊「東伊運」，為地區安全穩定以及發展合作掃清障礙。