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五倍券亮相！「這縣市可換到1萬元」　各縣市大手筆加碼一次看

記者林昱萱／綜合報導　

目前預計10月發行的振興五倍券26日正式亮相，內含三張1000元、二張500元、五張200元，共計10張。各縣市政府為了吸引民眾消費，也紛紛推出加碼振興活動，而新北市長侯友宜推出，3原則加碼，5百換1千，1千換2千，最高5千換1萬。對此，《東森新媒體ETtoday》也特別為您整理各縣市發放優惠一覽。

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020年發行的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝，下同）

基隆市

1.7月底開賣「海派券」，花100元可折抵200元消費，首波2000套3小時就完售。

2.其餘振興方案，目前仍在規劃中，

台北市

1.擬傾向「電子方向」，將以電子券或將電子券傳到手機，可能與APP「台北通」結合推出優惠券，待民眾以優惠券消費後，廠商再向市府請款，但細節仍在商討中。

2.其餘振興方案，目前仍在規劃中。

新北市

1.將結合去年經驗，推出「地方特惠券」─「500元換800元特惠券」，細節尚在研擬，但會較去年擴大適用範圍，並增加面額。

2.新北市長侯友宜15時召開記者會，宣布「加倍送、加好用，加便利」3原則加碼，5百換1千，1千換2千，最高5千換1萬。

▲▼行政院規劃推出五倍券。圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）

桃園市

1.桃園好市券
好市券2.0搶先在8月30日至9月12日登記，適用於市場夜市、觀光工廠、休閒農場。好市券3.0將搭配中央振興券，以200元振興券加倍換成400元，金額放大，面額變小，更好用。

2.桃園金牌好遊
邀請民眾選出最愛遊程，並規劃抽獎活動，中獎民眾可免費參加獲選遊程。

3.桃園景點買一送一
補助最高額為300元，8月30日起開始登記及抽籤，中籤者憑優惠碼到合作景點，就可享買1送1優惠。相關景點包含小人國、Xpark、埔心牧場、手信霧隱城、祥儀機器人夢工廠、石門水庫遊艇及龍潭大池腳踏船等，陸續增加中。

4.桃園食農教育
補助幼兒園及國中小學生每人500元，選擇至少1家休閒農場、搭配觀光工廠或環境教育認證場所，推廣食農教育戶外教學。

5.桃園動起來
持振興券至桃園各運動中心消費滿千元，就送你運動課程！另外，報名運動中心課程，可享有打8折優惠。

6.桃園好暖心
持振興券到各庇護工場享折扣或神秘小禮物；另外，到視障按摩據點消費，可以參加抽獎及贈送體驗券。

7.桃園半價挺原產
透過網路購買桃園原住民族相關產品，享有加碼優惠。

8.桃園數位好優惠
結合悠遊卡、一卡通、第一銀行聯名市民卡等桃園市民卡3個單位，只要把數位振興券存入這3單位，加碼1,000元以上優惠。

新竹縣

1.將結合各地商圈、觀光旅遊、餐飲業者，共同提出加碼優惠措施，評估辦理抽獎活動，以此振興消費、觀光。

新竹市

1.竹市府將規劃串連包括百貨、賣場、商圈、餐飲等店家，只要民眾持五倍券至指定商圈、店家消費，就能享受優惠，還有機會抽汽車、gogoro、iphone等大獎，獎品價值超過百萬元。

2.其餘振興方案，仍在規劃中。

苗栗縣

1.尚未宣布

台中市

1.推出「美食振興券」。

2.另外將結合「第三屆台中購物節」，鼓勵民眾來台中旅遊順便消費振興券，而購物節也將舉辦抽獎，最大獎項為豪宅頭獎。

3.其餘振興方案，仍在規劃中。

南投縣

1.預計將結合11月南投溫泉季，以進一步研擬。

彰化縣

1.尚在研擬中

雲林縣

1.雲林縣指出，去年配合三倍券所舉辦的抽獎活動，成效不錯，不排除再次舉辦。

2.其餘振興方案，仍在規劃中。

嘉義縣

1.縣府正與旅宿、餐飲、零售業者討論振興加碼方案，除延續去年摸彩活動，也將規劃新方案，鼓勵大家在地消費。

2.其餘振興計畫，仍在規劃中。

嘉義市

1.將對全市市民普發現金2000元。

2.11月起入住合約飯店可獲600元「嘉遊金」，可折抵房價及消費，累積消費500元就有1次抽獎資格。

台南市

1.規畫「台南振興有購讚」活動，台南購物節、住宿買一送一，憑發票皆可參加抽獎，首獎為2部汽車，還可抽現金、手機。

2.其餘振興計畫，仍在規劃中。

高雄市

1.加碼1000元的「高雄券」，直接5倍變6倍。

2.市府也預計延續去年的「時時抽」振興方案，只要持振興券到店家消費，就有機會參加抽獎。

屏東縣

1.預計整合縣內的觀光旅宿、商圈、休閒農場及農特產品、十大伴手禮、咖啡及可可產業等。

2.延續「55專案」，將原本只適用於醫護的相關優惠，擴大給一般民眾，入住參加專案的合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者再提供500元優惠。

3.其餘振興計畫，仍在規劃中。

宜蘭縣

1.因疫情而取消的童玩節經費，將優先做為振興基金。

2.其餘振興計畫，仍在規劃中。

花蓮縣

1.觀光旅遊：旅行社於活動期間帶團至花蓮，前往任一指定景點或活動，即可獲得獎勵金，獎勵金總額500萬元；自由行旅客，只要在花蓮合法旅宿住宿並登錄活動官網，同時前往認一指定景點或弘動，即可參加賓士抽獎，再抽100萬元購物金。

2.夜市商圈：花蓮縣商圈、東大門夜市、民有夜市等，只要消費滿200元即可獲得一張抽獎券（可累贈），該月未中獎可延至下月繼續抽，最多有三次中獎機會，獎品總價值超過百萬元。

3.鯉魚潭發放消費券：2021紅面鴨-歡樂派對盒活動中發放鯉魚潭商圈消費劵（預計30萬元額度）。

台東縣

1.尚未宣布

澎湖縣

1.將對全縣縣民每人發放1000元現金。

金門縣

1.將對全縣縣民每人發放5000元現金。

2.待疫情較為穩定後，再視情況對縣民每人發放3000元的優惠券，以振興島內經濟。

連江縣

1.尚未宣布

 

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