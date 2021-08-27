小六女認了初戀是同學爸爸　男友慘賠30萬再蹲牢2年半

記者黃翊婷／綜合報導

從事餐飲業的阿財（化名）去年結識女兒同學、就讀小學六年級的美美（化名），沒想到兩人發展成情侶關係，還曾一起到摩鐵慶生；雖然他矢口否認發生過性關係，但女童表示「他是我至今唯一的男朋友，我只有與他發生性行為」，加上女兒的證詞等種種證據，最終被台中高分院依妨害性自主罪判處2年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲美美坦承初戀對象是同學的爸爸。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

判決書中提到，阿財的女兒與美美是同班同學，但他明知道這一點，仍在2020年1月中旬與當時年僅12歲、就讀小學六年級的美美成為男女朋友；交往2個月後，某一天他開車前往小學門口等美美下課，接著兩人一同前往台中市某摩鐵，並在徵得同意後發生一次性行為。

阿財2020年4月某日又開車帶著美美去摩鐵約會並發生性行為；隔日他甚至帶上女兒一同去另一間摩鐵，抵達之後再藉口家裡大門沒鎖，讓女兒搭計程車返家，將人支開，接著與美美發生第3次性行為。

後來因為阿財將送給美美的手機寄交學校警衛室，班導師接獲通知警覺有異，詢問美美不是沉默不願意說明，就是回答「我不知道、我忘記了」，也不願意配合驗傷及報警；班導師改詢問阿財的女兒，這才揪出此事，並立即依法通報相關單位及女童家長。

▲阿財有毒品前科。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

對此，美美表示，和阿財在短短1個月內去過很多次摩鐵，至少超過5次，地點都是由男方決定，「他是我至今唯一的男朋友，我只有與他發生性行為」。不過，面對檢警詢問，阿財卻拒不承認，先是辯稱忘記了，後來又改口說是帶美美去摩鐵看電視、畫畫、唱KTV。

但檢警也不是省油的燈，很快便查出阿財過去根本沒有去KTV唱歌的習慣，當日前往摩鐵也沒有攜帶任何書本、筆或繪畫工具。台中高分院合議庭考量到種種證據，加上阿財女兒的證述明確，認為阿財上述所辯僅是臨訟杜撰之詞，難以採信。

後來阿財在審理期間坦承全數犯行，也積極與美美家人達成調解，同意賠償30萬元，並獲得女方家長同意從輕量刑，最終在8月24日被台中高分院合議庭依妨害性自主罪，判處2年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。