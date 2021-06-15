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巧合！三星A22 5G、vivo Y52 5G都搭天璣700 價格也一樣

特約記者洪聖壹／綜合報導

台灣三星、vivo 今天（6/15）不約而同的宣布推出 5G 入門手機，兩者都是搭載聯發科天璣700。巧合的是，配備 6.6 吋螢幕的三星Galaxy A22 5G 與配備 6.58 吋的 vivo Y52 5G 配備 4GB RAM／128GB ROM 版本售價都是台幣 7,990 元，不過 vivo Y52 5G 上市時間較早。

台灣三星表示，今年下半年隨 5G 價格帶下降，5G 機種整體市場可望突破 8 成。三星在台引進齊全 5G 產品陣容，2021 年 4 月全台暢銷手機前 10 名中，A 系列穩佔 4 席，其中 Galaxy A52 5G 更於上市首月即躍升銷售前 5 名。看好台灣 5G 換機動能，三星乘勝追擊，因此正式宣布在台推出 Galaxy A22 5G「直升機」。

聯發科天璣700 處理器最大特色就是讓入門機也能擁有 5G 行動上網能力、高畫質拍攝（最高6400萬畫素），並且螢幕最高支援 90Hz。

而三星Galaxy A22 5G 讓用戶提供 6.6 吋FHD+  V 極限全螢幕，畫面更新率直接給到 90Hz，拍照能力方面最高給到 4800 萬畫素主鏡頭，但是擁有 500 萬畫素、115°超廣角鏡頭，以及 200萬畫素的景深鏡頭，其 800 萬畫自拍鏡頭更可套用多種濾鏡，以功能彌補消費者對中高階產品的期待。

電池容量方面，預計採用 5,000mAh 電池，不過僅支援 15W 閃電快充，台灣預計將於 6 月底陸續推出 4GB+64/128GB 兩種版本。4GB+64GB 版共推出松墨霧、冰河霧、薄荷霧3色，單機建議售價新台幣 6,990 元。

另有面對遊戲需求的 4GB+128GB 版本，共有松墨霧、薰衣霧2色，單機建議售價新台幣 7,990 元，預計 7 月中旬陸續上市。

就在三星宣佈推出Galaxy A22 5G 入門機之後，vivo 不約而同的在同一天宣布推出的 5G 入門幾 vivo Y52 5G，同樣搭載聯發科天璣700處理器，配備 6.58 吋螢幕，支援 5G 雙卡雙待，電池容量也是 5000mAh，但是只推出 4GB+128GB 組合，售價一樣是台幣 7990 元，預計於下周一(6/21)開賣。

vivo Y52 5G拍攝組合方面，配備了一顆 4800 萬畫素f/1.79大光圈主鏡頭、可拍攝4公分細節的 200 萬畫素f/2.4微距鏡頭，和 200 萬畫素f/2.4超廣角/景深鏡頭，具備「AI美顏」、「消除筆」、「高畫質照片修復」等功能。自拍鏡頭為 800 萬畫素，具備柔膚效果。

vivo Y52 5G搭載聯發科天璣700處理器，支援 5G 雙卡雙待，配備Multi-Turbo多渦輪加速引擎，可智慧調控網路、散熱、AI，並優化遊戲多應用場景，加快系統回應速度，大幅提升整體性能，在遊戲方面提供「遊戲魔盒」與「4D遊戲震撼」、「畫中畫」、「遊戲勿擾模式」等功能。

售價方面，vivo Y52 5G共有夜亮黑、冰川藍兩色，售價7,990元，6/21起開賣，7/1起在中華電、台灣大、遠傳和亞太電開賣。

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