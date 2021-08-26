17名高專人才歸化台灣　文化、科技、經濟、教育領域都有

▲內政部通過17名高專人才歸化我國。（示意圖／記者李毓康攝）



記者會蔡文鈴／綜合報導

內政部昨（25）日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過國際知名電影攝影師美國籍包先生等17位高級專業人才，歸化我國國籍。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計17名，包括文化領域8名、科技領域2名、經濟領域4名、教育領域3名。其中美國籍包先生為國際知名電影攝影師，曾獲香港金像獎、亞太影展、金馬獎、亞洲電影大獎等最佳攝影項目肯定，具有傑出的電影攝影專業技術，並參與多部台灣電影拍攝，對我國電影產業深具貢獻。

法國籍吉先生來台迄今逾14年，致力推廣我國本土語言文化，為台灣第1位全台語主持節目外籍人士，並入圍第55屆電視金鐘獎肯定，出版如布農語、阿美語等著作，屢獲國內外媒體報導，展現多元文化軟實力與國際能見度。

美國籍柯先生在台設廠專研紡織印花數位技術，與國人共同開發「新型第M587173號利用水性染料之熱昇華轉印系統」等3項專利，並獲得109年傑出青年創業獎肯定，具備專業環保生產獨到技能，有助提升我國相關產業競爭力。

俄羅斯籍吉先生曾任俄羅斯媒體常駐台灣記者，中、俄、英文語言流利，並自創CYBERTECH品牌出口俄羅斯市場，在橡塑膠射出設備領域具傑出專業才能及跨國經驗，創造年平均營收新台幣1.3億元，提升我國橡塑膠射出機等產業發展。

自105年12月21日「國籍法」修正施行至今，累計已有198名長期在台付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。內政部進一步指出，高級專業人才歸化取得我國國籍後，具有參政權，也能享有各種社會福利保障。