社會住宅工程流標比例高　內政部：新增2萬戶力拚年底達標

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

社會住宅包租代管計畫執行進度，未受到疫情影響，內政部19日公布資料顯示，社會住宅包租代管今年7月份媒合戶數達1,584戶，創單月新高，但社會住宅工程流標比例高，對此，內政部表示，目前已擬定相關對策追上落後進度，會加速完成年底新增2萬戶目標。

內政部表示，經過這幾年市場磨合後，包租代管媒合戶數也有顯著成長，相較第一期成長三倍多，為了擴大推動包租代管，未來將取消房客設籍限制，只要有租屋事實就可以申請，名下有房屋的長者或身心障礙者，可用「以屋換屋」的方式入住電梯大樓、房東租金免稅額度也從1萬提高到1萬5。

社會住宅工程流標比例高，對此，內政部表示，缺工、營建物料漲幅大都是可能原因，目前直接興建社會住宅及社會住宅包租代管進度仍在計畫掌握中，惟近期因為疫情，營造環境條件改變，內政部也已研擬對策。

內政部表示，社會住宅是總統政策重要核心議題，妥善考量區域特性及市場條件後，各地方會選擇調配使用社會住宅、包租代管和租金補貼等居住協助三大工具，因地制宜協助國人覓得適宜且有尊嚴的住所，為保障國人居住權益，會持續努力讓社會住宅能如期完成。

內政部指出，109年底前中央與地方共同協力達成第一階段直接興建社宅4萬戶，達標同時，內政部也啟動第二階段，責成營建署盤點全國土地、國家住都中心提前規畫並負責新建，將由中央承擔未來興建社宅的主力。

內政部表示，國家住都中心順利於今年上半年完成6283戶招標，預計今年底國家住都中心將完成15000戶招標，再與地方政府預計完成5354戶、合計2萬戶，以達成本年度新增2萬戶社會住宅的目標。