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德州撲克協會賭博案無罪　內政部：尊重法院判決結果

▲德州撲克。（圖／達志影像／美聯社）

▲德州撲克。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

針對「台灣華人德州撲克競技協會」活動涉及賭博案無罪判決及要求內政部撤銷解散人民團體的處分，內政部14日表示，尊重法院判決結果，未來對此類團體將持續加強輔導，若有意圖營利的賭博行為或妨害公益情事，將依法核予解散處分；同時也呼籲民眾如發現此類協會，有涉賭、吸金等違法情事，應儘速向警方舉報。

內政部指出，有關德州撲克或麻將協會，若以合法設立的名行招募會員賭博之情形，已違反《刑法》第268條圖利供給賭博場所罪，另依《刑法》第266條則有處罰在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，警察機關蒐報或接獲是類案件情資均會依法取締、嚴查究辦。

「雖然109年台灣高等法院109年上易字第8號台北市警察局取締該協會涉嫌賭博案，判決無罪，主要是對警方偵查刑事證據解讀部分認尚有疑義，不代表該協會舉辦任何比賽均屬合法。」

另外，內政部指出，近來有社會團體辦理涉及博奕性質的活動，均會依循人民團體法相關規定，嚴格督導其會務運作，如有涉及賭博的事實，會以其有妨害社會公益的情事，依據《人民團體法》第58條第1項規定核予解散處分。

內政部強調，警政單位會持續對於各相關協會涉嫌賭博行為嚴密蒐證，並與案發地所屬檢察署討論案情，如認有涉嫌賭博行為，立即會依刑事訴訟法偵辦到底，不容有任何協會假競賽的名行賭博之實，同時也會依人民團體法核予處分。

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