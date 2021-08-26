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習近平提「共同富裕」　陸官員：不搞「殺富濟貧」也非平均主義

▲▼中共中央財辦副主任韓文秀。（圖／翻攝人民網）

▲中共財辦副主任韓文秀。（圖／翻攝人民網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平日前提出「共同富裕」，引起各界關注。對此，中共財辦副主任韓文秀26日強調，共同富裕要靠「共同奮鬥」，不搞「殺富濟貧」，也不是整齊劃一的「平均主義同等富裕」。

韓文秀在記者會上表示，中國已經全面建成小康社會，在這個基礎上，要繼續把做大蛋糕和分好蛋糕兩件事情辦好，大力推動高質量發展，普遍提高城鄉居民收入水平，逐步縮小分配差距，堅決防止兩極分化，「共同富裕是全體人民的富裕，不是少數人的富裕；是人民群眾物質生活和精神生活雙富裕，不是僅僅物質上富裕而精神上空虛；是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齊劃一的平均主義同等富裕。」

韓文秀提到，共同富裕要靠共同奮鬥，這是根本途徑。要鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，不搞「殺富濟貧」。要堅持在發展中保障和改善民生，為人民提高受教育程度、增強發展能力，創造更加普惠、公平的條件，暢通社會向上流動的通道，給更多人創造致富的機會。

▼習近平日前提出「共同富裕」。（圖／路透社）

▲▼ 習近平 。（圖／路透）

韓文秀指出，要紮實推進基本公共服務均等化，堅持盡力而為、量力而行，防止落入福利主義的陷阱，不能等靠要，不能養懶漢。要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等等調節的力度，擴大中等收入群體，形成中間大、兩頭小的橄欖形分配結構，「第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，國家稅收政策要給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式，起到改善分配結構的補充作用。」

韓文秀強調，要充分估計實現共同富裕的長期性、艱鉅性、複雜性，「我國正在全面建設社會主義現代化國家，由全面小康邁向共同富裕，由中等收入國家發展成為高收入國家，實現共同富裕是一個在動態中向前發展的過程，不可能一蹴而就，也不可能齊頭並進。」

韓文秀還說，要堅持穩中求進、循序漸進、久久為功，一件事情接著一件事情辦，一年接著一年干，在新時代促進人的全面發展、使全體人民共同富裕取得實質性進展。

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