高端不混打！打完第1劑「繼續接種高端」沒得選　195萬劑BNT甭想了

▲高端疫苗未開放混打。（圖／高雄市政府提供）



記者黃可昀／綜合報導

195萬劑的BNT疫苗最快9月就會抵台，不過BNT混打也有限制，第一劑接種高端疫苗的人不開放混打，代表後續的第二、第三劑都得繼續打高端，PTT因此掀起許多討論文。

一名網友在PTT問卦，BNT疫苗有望下周就來台，現在已開放AZ混打BNT疫苗，但「像是高端目前好像還不能混打」，也就是說第一劑打高端的人，即使BNT疫苗來台，後續第二、第三劑還是只能打高端，無論之後還會有多少國際疫苗來台，第一劑打高端的人都沒得選，一律只能繼續打高端。

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▲高端疫苗開打3天已有4人猝死，確切原因待查。（圖／高雄市政府提供）



網友點出，高端疫苗並沒有混打的相關試驗，光是保護力不明就有很大疑慮，更何況是混打的安全性，所以開放混打的機率幾乎是零，「混打安全性還沒測試吧？誰敢混打」、「接下來生產的高端應該都會保留給最近打的，記得打好打滿」、「可怕的是還不知道高端第二劑的副作用」、「第二劑等所有打完高端第二劑的死亡率再決定，這次不會衝了」、「高端不能開放拉，這樣庫存消不掉。」

據了解，高端疫苗23日開打至今，3天就有4人死亡，社會輿論聲浪排山倒海而來。國民黨立委賴士葆提出，歐洲國家也曾傳出打疫苗猝死事件，國外的處理方式是先暫停施打，而台灣在短短3天內傳出4例死亡通報，在查清死因前應先暫緩施打，並與專家好好研究一下問題出在哪。