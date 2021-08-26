高端3天爆4死！前台大醫揭「疫苗猝死主因」　5原則教看危險訊號

▲高端疫苗開打3天爆4死，死因是否與疫苗有直接關聯尚待釐清。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

高端疫苗23日開打，迄今已傳出4例因接種疫苗後猝死個案，儘管目前尚未證實死因與疫苗有直接關聯，但近日疫苗報到率逐漸下滑。前台大感染科醫師林氏璧指出，若是疫苗引起嚴重過敏反應，應在「呼吸道黏膜」可見相關發炎反應，而找不到其他可解釋死因之疾病，呼籲國人「不要再散布無謂的恐懼！」

接連多日傳出打完高端後猝死，民眾開始爽約未來接種，國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書發文指出，AZ、莫德納分別在施打73天、26天後才出現死亡通報，高端接種3天竟出現4例死亡通報，相對速度太快，在未釐清疑點前，指揮中心應先暫停施打高端。感染科專家黃立民認為，這4例死亡個案若「樣子都不太一樣」，比較不像是疫苗引起，但需要詳細分析才能知道，建議政府應設立專家小組把資料全部檢視一遍。

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前台大感染科醫師林氏璧則無奈表示，經過去年韓國流感疫苗之亂，今年初AZ猝死之亂後，原以為民眾與媒體已知如何解讀大量施打疫苗後通報的死亡不良事件，「我顯然是錯了，很多人根本還是完全不會解讀，只會跟著數數，一例兩例三例數下去，然後散布恐懼。」

林氏璧點出5大原則，不打疫苗人們可能會生病、突發死亡，目前發生打高端後猝死為施打上有時序關係，和疫苗是否有因果關聯仍待釐清。且若是打疫苗引發猝死，主要原因應是「嚴重過敏性休克」，注射半小時內就會發生，只要於觀察期立即給藥或急救都能搶救回來，極少數發生於半小時以上。

▲新冠疫苗接種後死亡案件通報年齡統計。（圖／截自疾管署網站）

林氏璧強調，這些案例應盡量做解剖釐清死因，若是疫苗引起嚴重過敏反應，應可在呼吸道黏膜等處看到過敏相關發炎反應，而找不到其他可解釋死因之疾病，至於是否會有特別的未知副作用可引起猝死？科學上不能說完全不可能，但機率應該極低。除了各別案例釐清死因外，高端施打後通報死亡比例可和先前AZ、莫德納相比較，「校正年齡後如果超出甚多，那就可能是危險的訊號。」

在大量疫苗施打下，之後仍會陸續傳出死亡案例及各種不良反應，林氏璧呼籲國人應用科學方法解讀不良事件與疫苗因果關係，「不要再散布無謂的恐懼了。」