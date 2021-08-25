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5種人打高端「恐有問題」！游淑慧轟：衛福部應該早點說

▲▼作家打完高端後不適死亡。（圖／翻攝當事人臉書）。

▲陸之駿接種高端疫苗後猝逝，陳時中表示他慢性病史，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／陸之駿）

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞籍專欄作家陸之駿接種高端疫苗後隔天猝逝，指揮中心指揮官陳時中表示，初步懷疑有心肌梗塞的可能性。另外，他也表示，個案是有些慢性病史。國民黨台北市議員游淑慧直言，衛福部去年徵求疫苗臨床實驗的受試者時有備註，不適合病情控制不穩的慢性病患等5類民眾登記，如果慢性病史者不能打高端，「應該要早說」。

游淑慧24日在臉書發文表示，根據疾管署網站接種說明，只有說曾對疫苗成分有嚴重過敏者、發燒或患有急性中重度疾病者以及孕婦，皆不建議接種高端疫苗，而這其中並沒有慢性病或高血壓，讓她質疑陳時中說法，「所以，有慢性病史者，究竟能不能打高端疫苗？」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

游淑慧透露，她發現衛福部去年在公告徵求疫苗臨床實驗的受試者時，需知說明有明確備註不適合「病情控制不穩的慢性病患」、「免疫功能低下或免疫系統疾病者」、「一個月內曾接受重大手術」、「癌症正在療程中或即將接受治療」、「嘗試受孕、 懷孕或餵母乳之女性」這五類人登記。

游淑慧點出問題，「如果這五類人不適合當高端疫苗臨床實驗受試者，那現在就適合正式施打嗎？」她認為，這就是只做二期的問題，受試者只有少少3千多人，又排除這五類受試者，「如果衛福部和高端沒有這五類人的受試數據，現在怎麼知道，疫苗對這5類人會產生什麼樣的副作用和影響呢？要如何評估施打的影響和風險？這些應該都要早點說。」

▲游淑慧透露，衛福部去年徵求疫苗臨床實驗的受試者時備註5種人不適合。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲游淑慧透露，衛福部去年徵求疫苗臨床實驗的受試者時備註5種人不適合。（點圖可放大／翻攝自Facebook／游淑慧）

游淑慧感嘆，任何生命逝去都是讓人遺憾的，目前還不知道陸之駿作家的案例是否與高端疫苗有關，衛福部應該盡速檢驗釐清， 而不是急著將死因連結到「慢性病」。

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