【上將捲共諜案1】共機貼海闖領空　台灣空防重大機密疑外洩

檢調偵辦史上最大共諜案再爆驚人發展！共諜組織除企圖吸收前國防部副部長張哲平外，曾任空軍司令的退役二級上將沈國禎也遭接觸鎖定，不但多次赴中國廣州球敘，還私下與中共國安官員會面，5年前甚至與吳斯懷等人一同前往北京，在人民大會堂聆聽中共總書記習近平談話，引發軒然大波。檢調日前已密訊張哲平及沈國禎2人，案情恐再升高。

圖、文／鏡週刊

由於中共此次鎖定吸收對象以空軍為主，共機日前又曾破天荒貼海30公尺低飛闖進我西南空域，突破空防雷達死角，國安單位懷疑恐與空軍機密遭洩露有關，檢調正全力擴大追查中。

由於這波共諜滲透的對象多以空軍為主，許多空防機密恐已洩漏，詭異的是，就在檢調監控錢耀棟等人涉及共諜案時，今年4月26日中共運八反潛機、運八遠干機及運八技偵機等3架軍機，分別進入我國西南空域，創下以30公尺超低高度逼近台灣的紀錄，雖然我軍雷達及時監測，空軍也火速派出戰機升空攔截並廣播驅離，但已嚇出一身冷汗。

不料，5月又發生中共武裝直升機低飛掠海逼近台灣，包括主力作戰機種武直十及Mi17，從漳州深土機場出發，一出海就以異於往常的300公尺高度低飛往南，最低甚至離海平面僅有100公尺，已達到「掠海飛行」的地步，似乎想測試我國的雷達偵監範圍。

對此，軍方人士研判，共機擾台幾近貼海而飛，飛行高度僅約10層樓高，與平常高度幾千公尺的模式大不相同，萬一海象不佳，遇上亂流或大浪，戰機低飛恐因此失控墜海，共機甘冒此風險貼海飛行，顯然是在測試我軍雷達偵測死角，以達到突襲或奇襲的目的。

該人士進一步表示，共機低飛無疑在進行某種軍事演練，一旦我軍沒能發現，共軍就能得知該飛行高度可躲過台灣軍方雷達偵測，未來可循此飛行路線，低空逼近台灣本島，再一路北上轟炸台灣沿海的左營軍港、嘉義、台中清泉崗與新竹空軍基地、樂山雷達站、大直衡山指揮所或公館蟾蜍山空軍作戰指揮部等軍事碉堡，我軍戰機恐來不及升空攔截就被殲滅，事態相當嚴重。

共軍除了企圖摸清我軍雷達偵搜能力，另一個用意恐在進行反潛獵殺演練，由於台灣的西南海域接近巴士海峽、也接近東沙島，是潛艦穿越第一島鏈往太平洋的重要關口，共機低飛也可能是為偵搜水面下的潛艦，但究竟是誰提供對岸這些情資？值得我方細究。

軍事專家王臻明認為，中共有計畫地在此區域步步試探推進，加上澎湖西南方水深約8到10公尺，形同台灣海峽水下的天然屏障，中國船隻長年在此盜採海砂，很可能是在疏濬水道，挖設水下伏擊區，如果再搭配共機擾台航跡圖比對，共軍的居心確實令人擔憂。

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