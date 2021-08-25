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輔導減班休息事業單位　台南市勞工局保障勞工權益

▲台南市長黃偉哲呼籲減班休息的勞工伙伴，可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」來度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲呼籲減班休息的勞工伙伴，可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」來度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情持續影響全台，台南市目前通報實施減班休息單位數為314家，實施減班休息之勞工數則為3227人，相較於上一週，約增加8家，惟人數減少95人，其中最主要受影響的行業別仍為住宿餐飲業及支援服務業，含旅行社。

黃市長偉哲提醒事業單位應依法向勞工局完成減班休息通報作業，亦提醒減班休息的勞工伙伴，可申請「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」來度過疫情的難關。

疫情至今台南轄內已有264家事業單位、4141位勞工申請「安心就業計畫」、補助金額3535萬元；310家事業單位、3407位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助金額1億2487萬元。黃偉哲市長進一步說明，自7月1日起，「充電再出發訓練計畫」訓練津貼時數的部分，由原本每月最高120小時提高為144小時，修正後勞工每月最高可領取新台幣23040元的訓練津貼。

「安心就業計畫」的部分，則是簡化並提高各級薪資差額補貼的額度，修正前係補助薪資差額的50％，修正後則依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼3500元、7000元或11000元（薪資差額7000元以下(含)者，補助3500元；7001~14000元(含)補助7000元；14001元以上(含)補助11000元）。

勞工局王局長鑫基呼籲雇主，應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，與勞工簽訂書面協議，且月薪制勞工每月薪資不得低於基本工資24000元，並應將相關資料通報勞工局，以利勞工後續向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」之補助；而勞工局也將持續輔導轄內實施減班休息之事業單位，以保障勞工之權益。

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