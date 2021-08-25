「直播睡覺」7小時！他起床看「抖內金額」嚇傻：太扯了

▲Asian Andy睡覺開直播。（圖／翻攝自YouTube／Asian Andy）

實習記者林郁婷／綜合報導

疫情期間許多藝人用直播的方式與粉絲互動，柯震東先前也首度睡覺開直播，竟吸引一萬多人同時在線上看他睡覺。其實美國有一位男網紅早就利用YT直播「睡覺」，七小時賺進16000美元（約新台幣44萬元），讓他起床後傻眼直呼「真的太扯了！」

根據《技術時代》（Tech Times）報導，來自美國洛杉磯的網紅Asian Andy，經常在Youtube頻道直播與粉絲互動，目前已累積113萬粉絲訂閱。先前他進行了一個「睡眠直播」，遊戲規則很簡單，透過攝影機直播，他會在這段時間和他的狗一起睡覺，觀眾可以透過抖內換取「噪音」吵醒他，製造一次噪音抖內9.99美元（約新台幣278元）。

在7小時的睡覺過程中，Asian Andy不斷的被看直播的網友吵鬧，像是播放很嗨的音樂、喇叭聲、狗叫聲等，甚至還有網友故意開玩笑說「你的窗戶外有人！」他數度被吵醒後再沉睡，過程中看起來相當辛苦疲憊，有趣的是，他的房間就在父母的隔壁，所以這場睡播對他來說是一個挑戰。

沒想到睡醒之後，Asian Andy查看觀眾的斗內數目，竟高達1.6萬美元（約44萬新台幣），讓他嚇傻直呼：「這真的太扯了吧！」