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水氣多＋熱力作用夾擊！今午後雷雨將又大又猛　「降雨熱區」出爐

▲▼天氣 高溫 炎熱 下午溫度35度 大太陽 夏天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來一周天氣晴朗炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣晴朗炎熱，午後將有雷陣雨，今明兩日太平洋高壓逐漸增強，台灣附近水氣較多，午後雷雨範圍較大、雨勢也較強，其中各地山區、西半部可能會有局部大雨。

氣象局技正王君賢表示，未來一周受到太平洋高壓影響，上午晴朗炎熱、午後有雷陣雨，今明兩天台灣位處高壓邊緣，台灣附近水氣較多，因此午後雷陣雨較為明顯，周五後高壓增強，天氣趨於穩定，午後雷陣雨範圍減小，以中南部、各地山區有局部雷陣雨為主。

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溫度方面各地氣溫都較高，西半部高溫34度、東半部32度，花東縱谷、南投近山區有36度以上高溫，周五後太平洋高壓增強後，各地高溫還會再略微上升，外出務必注意防曬與多補充水分。

▲今日各地將有午後雷陣雨。（圖／氣象局）

▲今日各地將有午後雷陣雨。（圖／氣象局）

臉書粉專天氣風險指出，台灣在高壓邊緣的影響下，上午相當晴朗穩定，不過中午過後仍然容易有午後雷陣雨。主要是因為高壓邊緣帶來的沉降氣流還不到很強，而熱力作用則仍然明顯，再加上偏南風帶來潮濕空氣，在山區有地形抬升，因此在西半部山區和其鄰近地區還是容易有發展旺盛的午後雷雨。雖然在下雨的當下雨勢不小，不過持續時間不會太久，通常在傍晚前就會緩和。

未來幾天太平洋高壓中心會再往西移，高壓的範圍也會再往西延伸，台灣的沉降氣流會更明顯，再加上明天下半天台灣也會逐漸轉為偏東風，位於背風側的西半部會變得更加悶熱，午後雷雨的降雨時間會再縮短，位於迎風面的東半部則要留意夜晚到清晨沿海容易有對流雲系生成，預計穩定炎熱的天氣將持續到下周。

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