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iPhone 13倒數23天？爆料「9月17日發售」　電商最新截圖曝光

記者柯沛辰／綜合報導

陸媒《IT之家》引述爆料消息指出，某電商平台的App已刊出「09.17新品」內容，包括iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro，三者皆在9月17日週五販售，至於AirPods 3無線耳機將在9月30日推出。若爆料為真，加上各界先前預測，蘋果發表會可能在台灣時間9月15日凌晨登場。

報導引述供應鏈消息，新iPhone 13/Pro系列採用A15仿生晶片，由台積電獨家代工，在今年8月到12月生產超過1億顆，所以蘋果初期新iPhone 13系列備貨量將超過1億台，比先前樂觀預估的9500萬支多出5%以上。

▼電商最新截圖曝光。（圖／翻攝自IT之家）

▲▼iPhone 13倒數23天？爆料「9月17日發售」　電商最新截圖曝光。（圖／翻攝自IT之家）

另外，根據《快科技》報導，新一代機型命名確認是iPhone 13，延續iPhone 12的方式，共4款機型，分別為iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro，以及iPhone 13 Pro Max。

螢幕尺寸部分，iPhone 13 mini為5.4吋螢幕；iPhone 13及iPhone 13 Pro都搭載6.1吋螢幕，iPhone 13 Pro Max則是6.7吋。

綜合目前所知消息，iPhone 13全系列都升級了電池容量，有120Hz螢幕刷新率，而且全數升級為最新的自研A15仿生晶片，採用台積電第二代5奈米製程，能校比和5G性能都有效提升。

另外，iPhone 13的2款高階機款可能增加1TB容量版本，比前一代512G還大，預料高階機款會是「有史以來最貴的iPhone」。

▼配件廠商流出iPhone 13系列4款機型外觀照。（圖／翻攝自快科技）

▲▼配件商曝光史上最貴iPhone 13！有4款機型　5.4吋mini版還在。（圖／翻攝自快科技）

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