豪門手機殼品牌「意外曝光」iPhone13實機！純金打造款要價110萬元

▲Caviar在官網放上iPhone13手機殼的樣品照。（圖／翻攝Caviar官方網站）



記者蔡紹堅／綜合報導

iPhone 13發表在即，網路上出現大量流出的實機照，但始終未獲證實。大陸媒體近日發現，高價客製手機殼品牌Caviar已在官網放上了iPhone 13手機殼的樣品照，疑似間接曝光了iPhone 13的實機外型。

從官網的樣品照中可以看見，Caviar為iPhone 13推出了高達40款客製手機殼，最便宜的要價15萬元新台幣，最貴的要價110萬元新台幣，其中幾款更是採用「純金打造」，相當奢華高調。

▼純金打造的手機殼（右）要價27萬多人民幣，換算下來約110萬元新台幣。（圖／翻攝Caviar官方網站）



不過，網友們最關注的還是iPhone 13的實機外型，可以發現，樣品照中的實機外型與近期流傳的照片大多相似，隨著iPhone 13的正式發表時間越來越接近，可信度也越來越高。

對於Caviar推出的高價手機殼，網友表示，「手機殼比手機還貴，有錢人的生活就是這麼樸實無華。」「買一個手機殼的錢能買好幾支手機了，難以理解。」「豪門品牌公布的照片可信度應該很高，可以開始考慮要不要買iPhone 13了！」