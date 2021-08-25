　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

豪門手機殼品牌「意外曝光」iPhone13實機！純金打造款要價110萬元

▲▼豪門手機殼品牌「意外曝光」iPhone13實機！純金打造款要價85萬元。（圖／翻攝Caviar官方網站）

▲Caviar在官網放上iPhone13手機殼的樣品照。（圖／翻攝Caviar官方網站）

記者蔡紹堅／綜合報導

iPhone 13發表在即，網路上出現大量流出的實機照，但始終未獲證實。大陸媒體近日發現，高價客製手機殼品牌Caviar已在官網放上了iPhone 13手機殼的樣品照，疑似間接曝光了iPhone 13的實機外型。

從官網的樣品照中可以看見，Caviar為iPhone 13推出了高達40款客製手機殼，最便宜的要價15萬元新台幣，最貴的要價110萬元新台幣，其中幾款更是採用「純金打造」，相當奢華高調。

▼純金打造的手機殼（右）要價27萬多人民幣，換算下來約110萬元新台幣。（圖／翻攝Caviar官方網站）

▲▼豪門手機殼品牌「意外曝光」iPhone13實機！純金打造款要價85萬元。（圖／翻攝Caviar官方網站）

不過，網友們最關注的還是iPhone 13的實機外型，可以發現，樣品照中的實機外型與近期流傳的照片大多相似，隨著iPhone 13的正式發表時間越來越接近，可信度也越來越高。

對於Caviar推出的高價手機殼，網友表示，「手機殼比手機還貴，有錢人的生活就是這麼樸實無華。」「買一個手機殼的錢能買好幾支手機了，難以理解。」「豪門品牌公布的照片可信度應該很高，可以開始考慮要不要買iPhone 13了！」

▲▼豪門手機殼品牌「意外曝光」iPhone13實機！純金打造款要價85萬元。（圖／翻攝Caviar官方網站）

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
LIVE／「台北台中米其林」將揭曉！　8餐廳被看好新摘星
女遭主持人拖房性侵！身分起底　節目同框畫面曝
與郭雪芙傳戀情　蔡凡熙親曝兩人關係
小禎遭閨蜜接連爆料　胡瓜曝「女兒真實心聲」
「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝
快訊／東京帕運「台灣第一勝」！　桌球程銘志分組第1
最美雙胞胎「買黃金區2000萬房產」！　爆收入卡關
快訊／製香廠前槍擊案！　1人腹部中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

豪門手機殼品牌「意外曝光」iPhone13實機！純金打造款要價110萬元

史上最貴iPhone 13「4款機型」全曝光！　5.4吋mini版還在

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

豪門手機殼品牌「意外曝光」iPhone13實機！純金打造款要價110萬元

史上最貴iPhone 13「4款機型」全曝光！　5.4吋mini版還在

借瑪莎拉蒂來開竟撞垃圾車　維修費破百萬！專家研判淪廢鐵賣

LIVE／睽違近4個月「今天本土+0」　陳時中最新說明

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

這！就是美女／隱藏不住F級好身材　童顏「晴兒」充滿女友氣息

打疫苗後再傳1死！高端盤中急殺4％　股價跌破300元

毛茸茸灰熊髮束當手環好Q　香奈兒羊毛髮帶迎秋冬

南鐵居民北上赴黨中央陳抗　民進黨：會轉達意見給有關部會

下河抓魚「內褲被沖走」　他被鄉民圍觀「狂游2小時」不敢上岸！

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

「政大朴敏英」賴妍潔絕美婚紗照曝光！　獻出各種第1次：可以嫁了

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

3C家電熱門新聞

iPhone 13「4款機型」曝光！　5.4吋mini版還在

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

iPhone 13最新原型機、設計圖！　採用全新玫瑰金

豪門手機殼品牌「意外曝光」iPhone13實機

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

iPhone 12迎降價潮！高階款現省5千、入門款降到2萬以下

伊萊克斯新空氣清淨機「包藏UV」安心抗菌

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone耗電速度太快？19個小撇步教你輕鬆省電

紅米Note 10 Pro 開箱實測

Google 首頁16 bit奧運遊戲實測

更多熱門

相關新聞

iPhone 13「4款機型」曝光！　5.4吋mini版還在

iPhone 13「4款機型」曝光！　5.4吋mini版還在

此前部分報導稱蘋果已經開始錄製秋季發表會的相關影片，並預計會在9月14日左右正式召開發布會，iPhone 13系列新機便是這次最受關注的主角之一。近日iPhone 13的新照片和部分細節曝光，據了解是配件廠商所流出的，而4款新機型的尺寸都延續iPhone 12系列，iPhone 13 mini也還會推出。

彭博社：iPhone 13不會有「螢幕下Touch ID」

彭博社：iPhone 13不會有「螢幕下Touch ID」

iPhone從6樓掉到1樓「完全沒事」　原因曝光！

iPhone從6樓掉到1樓「完全沒事」　原因曝光！

iPhone 13 Pro外洩照「玫瑰金」現身！鏡頭更凸出

iPhone 13 Pro外洩照「玫瑰金」現身！鏡頭更凸出

iPhone 13最新原型機、設計圖！　採用全新玫瑰金

iPhone 13最新原型機、設計圖！　採用全新玫瑰金

關鍵字：

iPhone13iPhone 13手機殼Caviar

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面