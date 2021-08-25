Delta肆虐各國開打第3劑！學者憂：國際疫苗分配緊繃

▲許多國家開始施打第3劑疫苗，使國際疫苗分配更為緊繃。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」指出，在Delta變異株病毒的肆虐下，許多國家開始施打第3劑疫苗，使國際疫苗分配更為緊繃。

陳秀熙帶領研究團隊今天上午在「新冠肺炎防疫科學線上直播」，分析全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況和科學研究進展。

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最早在印度發現的Delta病毒肆虐下，許多國家因「突破性感染」使疫情再升。陳秀熙指出，台灣自今年7月2日起對境外移入個案進行基因定序，總計192例中，87%為Delta變異株，且高達72%為無症狀及症狀前個案，有34例曾接種過疫苗。

陳秀熙表示，Delta病毒具有驚人的傳播與突破性感染能力，台灣和各國政府都須提高警覺，做好嚴格的防範。國際上，已有許多國家開始施打第3劑疫苗，例如很早就開始接種輝瑞BNT疫苗的以色列，近期開始對60歲以上年長者施打加強劑。

研究團隊引述以色列近期分析對60歲以上民眾施打第3劑輝瑞疫苗的效益，顯示能預防86%感染，有效對抗Delta病毒，副作用和第2劑相近或更少，因此預計將第3劑年齡進一步下修。

土耳其、烏拉圭、智利、柬埔寨、泰國等國，則因前2劑施打中國疫苗（科興或國藥），無法有效對抗變種病毒，因此也開始補打輝瑞或AZ疫苗。

美國同樣飽受Delta病毒威脅，變種病毒不僅在未接種疫苗者間迅速流竄，近期也發現許多已完整施打疫苗仍確診的「突破性感染個案」。

美國CDC（疾病管制暨預防中心）分析，輝瑞與莫德納疫苗在面對Delta病毒時，效益分別降低到52%與50%。美國FDA（食品暨藥物管理局）已批准針對免疫系統較弱的長者與特殊族群，施打第3劑疫苗，並預計自9月20日起，所有人都可注射第3劑。

WHO（世界衛生組織）於8月4日呼籲各國在9月底前暫緩施打疫苗加強劑，將疫苗留給不足的國家，讓醫護人員、年長者、較脆弱的族群至少能接種1劑疫苗，但歐美國家受到變種病毒影響，傾向先在自己國內展開第3劑接種。

研究團隊指出，近來許多專家紛紛討論疫苗分配對感染的影響，認為如果分配的是科興等免疫保護持續力較差的疫苗，在每日疫苗施打率過慢或是傳播力高的時候，即便將疫苗分配給低疫苗取得國家時，疫情仍無法有效控制。然而，若分配的疫苗是莫德納等持續力較佳的疫苗，適當分配則能有效控制疫情。