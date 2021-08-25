鄭文燦接閣揆改組？　他回憶「2018年代理案」：名單對在野黨有利

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者楊淑媛翻攝）



記者陶本和／台北報導

政壇近日再度流傳一份名單，明確指稱桃園市長鄭文燦將接掌行政院長。對此，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜25日表示，2018年代理案就被國民黨操作，這份名單一次有三個代理，推論該名單對非本土的在野陣營最有利，「可信嗎？比較可笑啦」。

有關政壇近日再次流傳的名單，除了鄭文燦接掌閣揆之外，還包括前立法院長蘇嘉全接任海基會董事長、監察院副院長由李鴻均接任、內政部長由屏東縣長潘孟安接任、交通部長由基隆市長林右昌接任，而行政院秘書長則由市議員楊家俍接任。

對此，陳子瑜表示，他看了一下名單，發現基本上跟「反攻大陸」差不多誇張，高雄人都記得，光是2018年的代理案，就被國民黨操作成好像外星人攻打地球一樣嚴重，更何況這份名單一次有三個代理。

陳子瑜認為，從這來推論，這名單對誰最有利，一定是非本土的在野陣營，「所以可信嗎？比較可笑啦」。

另外，總統府發言人張惇涵則表示，該則報導是一則未經查證的不實訊息，總統府再次強調，疫情當下，蘇貞昌以及他所領導的行政團隊正全力防杜疫情，穩健整體經濟情勢，炒作內閣改組毫無意義，蔡英文也沒有這個打算，呼籲相關媒體在報導前應妥為查證，也呼籲各界勿以訛傳訛。