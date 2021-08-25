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揭拖吊「真正惡質問題」　陳學聖挨批幹話王：我點出職業駕駛心聲

一張拖吊車照片遭圍剿　陳學聖搬出經歷：我點出職業駕駛人心聲。（圖／翻攝陳學聖臉書）

▲陳學聖發文遭圍剿。（圖／翻攝陳學聖臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨前立委陳學聖分享對拖吊車的看法，結果意外遭到許多網友圍剿。對此，他今天（25日）表示，真正拖吊的「惡質」根本問題，一直沒有解決！就是「拆帳」，「很多人看圖文後的正義厚愛，我都心領了！有機會，也歡迎繼續讀讀這篇長文吧！」

陳學聖24日在臉書貼出一張貨車遭拖吊的照片，並表示辛苦人生，中午時分就臨停一下，趕送個貨，車子就不見了！想見司機車主下樓看到車沒了，有多心急，不僅要擔心貨，幾天薪水也都沒了……難道拖吊車在執法時，不能想想這些送貨司機的辛苦嗎？多個情字，緩一下，不行嗎？

許多網友留言，「這種思考邏輯還好你選不上」、「你應該是綠營臥底的吧」、「以後我亂停車再麻煩幫我發文了」、「用路人的性命就不重要了是嗎？」、「那就只好請委員修法了…我忘了您沒選上」、「你知道多少車禍都是臨停導致的嗎？」

▼警方執行拖吊作業。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

▲台南市警局指出，委託民營拖吊場契約期滿，拖吊營業回歸公營，市警局強調強力取締違停，請民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對此，陳學聖今早發文回應，拖吊熱議外一章，沒想到存在幾十年的拖吊老議題，竟然因為他的一張照片，一段有感而發的小感觸，竟然引來幾十萬人關注！真的有些空前，更有點異常！

陳學聖說，在幾近一片倒的風向中，連「幹話王」都出來，呈現十足濃濃的低氣壓，「但是有不少物流駕駛、計程車司機私下也給我打氣，他們也怕被罵，不敢露臉，可是我真正點出了他們的心聲。因為他們真的不知道能停哪裡？」

陳學聖指出，這些靠職業駕駛討生活的人，平常在車陣中穿梭，不要說吃飯、臨停買個便當，都會緊張被拖吊，前段時間三級警戒，加油站廁所關了，他們連上廁所都是問題。

陳學聖表示，順便也提一下，幫忙回憶一下，要求中油帶頭開放廁所給一般大眾使用的，也是他力爭的，很難想像當年加油站廁所都是上鎖，不外借的，所以也不用去想這些職業駕駛，過往是如何解決他們的方便問題！

▼陳學聖認為，政府應將交通罰鍰收入協助拖吊業，保障拖吊車司機基本所得。（圖／資料照／記者陳崑福翻攝）

▲ 屏東拖吊委外7／1正式上路 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

陳學聖寫道，他曾是資深交通記者，在台北市議會9年都在交通委員會，他怎麼可能不瞭解拖吊？從最早小貨車上載水桶才能拖得動重重的賓士，到要求不准開車門，要加裝輔助輪才能執行拖吊，他都親身見證；但多年來，改善的都是「技術面」，真正拖吊的「惡質」根本問題，一直沒有解決！就是「拆帳」！

陳學聖說，拖吊場和政府拆帳，拖吊車司機和業主拆帳，一車不拖，一日沒收入；但反觀警用拖吊車，為何不用如此「積極」？因為他們沒有業績壓力，他們領固定薪水。

陳學聖指出，所以他任職民代期間，一直希望政府改變這種民間拖吊「拆帳」惡性本質，原本交通法規就說得很清楚，拖吊是為了嚇阻無效後，才做的必要排除，而不是變成「強拖搶錢」！

陳學聖認為，政府應將交通罰鍰收入協助拖吊業，保障拖吊車司機基本所得，和警用拖吊車一樣，每日外出巡邏執勤，只做必要的排除，不然照現況，拖吊車一上路，目的就是搜尋獵物，如果空手而回，今天就白幹了，所以你看拖吊速率為何如此高，廣播聲音如此小，就知道原因了！

陳學聖寫道，記得多年前，台北市一位計程車司機，一天被拖了兩次，第二次是因為他停在超商前面，要幫女兒買個便當，前後不到三分鐘，車子就被拖走了，他無法接受這事實，一路狂追拖吊車，結果心肌梗塞倒地死亡。

「這新聞留在我心中很久」，陳學聖感嘆，每次看到貨車、計程車被拖，心裡就會浮現這個畫面，所以昨隨手就記錄了自己的感觸，「很多人看圖文後的正義厚愛，我都心領了！有機會，也歡迎繼續讀讀這篇長文吧！」

▼陳學聖發文回應。（圖／翻攝陳學聖臉書）

一張拖吊車照片遭圍剿　陳學聖搬出經歷：我點出職業駕駛人心聲。（圖／翻攝陳學聖臉書）

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