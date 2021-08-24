國1南下五股至林口交流道深夜封閉　改道路線看這裡

▲國道1號南下路段五股交流道(33k)至林口交流道(41k)主線施工封閉替代道路示意圖。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

交通部高公局今（8/25）表示，今日晚間起到明天（8/26）清晨6時，國道1號南下路段五股交流道（33k）至林口交流道（41k）主線施工封閉進行交通管制，車輛請配合改道行駛。

高公局表示，因應「高速公路北區交通控制系統更新提升工程第R15標現場設備工程」施工，今晚22時至明天清晨6時起，將封閉國道1號南下路段五股交流道（33k）至林口交流道（41k）主線，進行交控系統門型架鋼構施工作業。請用路人配合預告牌面及替代路線引導牌面指示改道行駛。

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一、施工封閉之建議改道疏導路線說明：

(一)國道1號南下路段五股交流道往林口交流道方向車流：由國道1號南下五股交流道出口匝道駛離→接新五路二段→新五路一段→右行新北大道四段→新北大道五段→新北大道六段→新北大道七段→右行青山路一段→青山路二段→右行文化二路→文化一路→國道1號南下林口交流道入口匝道續行。

(二)國道1號南下高架路段五股交流道往林口交流道方向車流：由國道1號南下高架五股交流道出口匝道駛離→接新五路二段→新五路一段→右行新北大道四段→新北大道五段→新北大道六段→新北大道七段→右行青山路一段→青山路二段→右行文化二路→文化一路→國道1號南下林口交流道入口匝道續行。

(三)台64東行往國道1號南下路段五股交流道方向車流：由台64東行五股二交流道出口匝道駛離→接中興路三段→左行新五路二段→新五路一段→右行新北大道四段→新北大道五段→新北大道六段→新北大道七段→右行青山路一段→青山路二段→右行文化二路→文化一路→國道1號南下林口交流道入口匝道續行。

(四)台64東行往國道1號北上路段五股交流道方向車流：由台64東行五股二交流道出口匝道駛離→接中興路三段→左行新五路二段→國道1號北上五股交流道入口匝道續行。

(五)台64西行往國道1號南下路段五股交流道方向車流：由台64東行五股二交流道出口匝道駛離→接中興路三段→左行新五路二段→新五路一段→右行新北大道四段→新北大道五段→新北大道六段→新北大道七段→右行青山路一段→青山路二段→右行文化二路→文化一路→國道1號南下林口交流道入口匝道續行。

(六)台64西行往國道1號北上路段五股交流道方向車流：由台64東行五股二交流道出口匝道駛離→接中興路三段→左行新五路二段→國道1號北上五股交流道入口匝道續行。

(七)永安大橋往國道1號南下路段五股交流道方向車流：由永安大橋五股二交流道出口匝道駛離→接中興路三段→左行新五路二段→新五路一段→右行新北大道四段→新北大道五段→新北大道六段→新北大道七段→右行青山路一段→青山路二段→右行文化二路→文化一路→國道1號南下林口交流道入口匝道續行。

(八)永安大橋往國道1號北上路段五股交流道方向車流：由永安大橋五股二交流道出口匝道駛離→接中興路三段→左行新五路二段→國道1號北上五股交流道入口匝道續行。

(九)台65西行往國道1號南下路段五股交流道方向車流：由台65西行新莊一出口匝道駛離→接新北大道四段→新北大道五段→新北大道六段→新北大道七段→右行青山路一段→青山路二段→右行文化二路→文化一路→國道1號南下林口交流道入口匝道續行。

二、施工期間進行封閉管制路段：

(一)國道1號南下五股交流道主線(30k+300至31k+700)

(二)國道1號南下高架五股交流道主線(31k+500至32k+300)

(三)國道1號南下五股交流道入口匝道

(四)台64東(西)行往國道1號南下(北上)五股交流道入口匝道

(五)永安大橋往國道1號南下(北上)五股交流道入口匝道

(六)新五路二段往國道1號五股交流道聯絡道入口匝道

高公局建議，道路封閉期間請駕駛人可上高速公路局全球資訊網或收聽警察廣播電台，撥打1968(路況報導)或168(路況查詢)，瞭解最新路況。

▲台64東(西行)及永安大橋往國道1號南下五股交流道聯絡道方向車流替代道路示意圖。（圖／高公局提供）

▲台64東(西行)及永安大橋往國道1號北上五股交流道聯絡道方向車流替代道路示意圖（圖／高公局提供）

▲台65西行往國道1號南下五股交流道聯絡道方向車流替代道路示意圖。（圖／高公局提供）