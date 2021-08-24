「已失去人性！」作家FB遭酸民湧入譏笑　醫斥：保護自己何錯之有

記者曾筠淇／綜合報導

高端疫苗昨（23）日開打，不料就已爆出2例猝死案例。消息曝光後，部分國人竟以「幸災樂禍」的角度來看待此事，臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」就貼文表示，時序關係未必等於因果關係，接種疫苗後死亡並非首次發生，就算討厭高端，酸言酸語要死者和家屬情何以堪？

▲作家打完高端後不適死亡。（圖／翻攝當事人臉書）

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「MedPartner 美的好朋友」發文表示，「某些人真的已經失去人性」，當陸姓作家接種高端後死亡的消息傳出後，竟有一群人湧入死者臉書出言嘲笑。據了解，陸姓作家很可能是因心肌梗塞離世，不過確切原因還須由司法相驗，由檢察官作司法判定。

「時序關係常常不等於等於因果關係。」文中還提到，除了高端疫苗，先前也有些中高齡、患慢性疾病者在接種疫苗後死亡，「這在之前每一支疫苗大量施打時都發生過。」再者，陸姓作家施打疫苗是為了保護自己和身邊的人，「何錯之有？」再討厭高端，都不該在一個人猝死以後還酸言酸語，「這樣死者和家屬情何以堪？」

回顧整起事件，56歲的陸姓作家23日接種後，今早身體不適送醫，到院前已死亡；陳時中稍早表示，針對此個案，目前初步判定有心肌梗塞的可能性，但是到院前死亡仍要由司法相驗。此外，新北蘆洲一名39歲盧姓男子昨日接種疫苗後，今晨被發現暈倒在浴室，且無生命跡象；警方調查彭男先前有多次吸毒紀錄，懷疑是施用毒品後暴斃身亡，但死因究竟為何，仍待相驗解剖後釐清。