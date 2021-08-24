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高端第二例「新北39歲男猝死浴室」　指揮中心回應了！

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市傳出高端接種後死亡個案。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

高端今傳出一名專欄作家接種後死亡，新北市又再傳出一名39歲男性昨日接種後返家，今中午不適送醫不治。對此，接獲該個案的新光醫院表示，該名男性大約是中午12點送到醫院，當時已經OHCA，目前據了解個案有吸毒問題。指揮中心發言人莊人祥回應，目前新北衛生局也尚未接獲通報，會請衛生局進行瞭解。

國產高端疫苗開打第2天，上午在桃園傳出一名陸姓網路專欄作家施打後猝死，新北市也傳出首例猝死個案，為蘆洲區信義路一名39歲彭姓男子，昨天接種高端疫苗後返家，今天上午11時許，被父親發現昏倒在浴室，緊急送醫仍宣告不治，詳細死因仍待檢警相驗後釐清。

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新北市衛生局表示，目前沒有接獲家屬通報，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新光醫院表示，該個案是在今天中午12點多被送到醫院，來的時候就OHCA了，最後仍不治，至於個案後續安排，詳細情況則有待衛生單位或指揮中心說明。

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