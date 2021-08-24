打國產疫苗死亡被酸！他怒問「幸災樂禍啥心態」：打高端就笑死？

▲作家打完高端後不適死亡。（圖／翻攝當事人臉書）



記者黃可昀／綜合報導

陸姓網路專欄作家23日接種高端疫苗後，隔天就被家人發現死亡，指揮中心表示「有心肌梗塞可能性」，但確切原因還需要司法相驗。消息傳出後引起國人熱議，甚至有些人用「幸災樂禍」的角度看待此事，有鄉民生氣地PO文質問「請問在釐清原因前，看到國人打自行研發的疫苗就幸災樂禍的，都是哪種人？」

網友在PTT問卦「請問看人打國產疫苗過世哈哈笑是什麼心態？」從AZ、莫德納到現在的高端疫苗，陸續都有傳出過不良反應，甚至也有猝死案例，「但請問有像現在這樣一堆人幸災樂禍嗎？」在釐清陸姓作家死亡原因前，大批國人咬定就是高端疫苗害死人，甚至把這件憾事當作笑話來看，這種心態讓他實在很氣憤。

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▲指揮中心回應高端疫苗猝死事件。（圖／指揮中心提供）



底下留言仍是一面倒質疑高端疫苗，最大問題就是高端疫苗「保護力不明」，施打前就很多人反對，現在出狀況民眾反彈才會特別大，「一開始說安全安全叫大家去打，現在大家質疑一下就污蔑說取笑他人」、「到處宣傳高端的好，打完高端死了，這樣不能講？」、「反對未知保護力的疫苗不等於反對國產疫苗，國產疫苗沒做好，吃虧的還是台灣自己，這種嘲笑沒必要」、「最大問題沒驗證保護力然後洗風向說最安全。」

指揮中心指揮官陳時中稍早回應，陸姓作家接種高端後死亡，初步判定「有心肌梗塞的可能性」，不過是到院前死亡，所以詳細原因還需要時間來釐清。