新進老師開學前打不到疫苗　教團喊話教育部：全額補助快篩、PCR

▲教育部發布入校資格，教職員應完成第1劑接種且滿14日。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

9月1日開學，教育部發布入校條件，學校教職員工及工作人員「應完成第1劑接種且滿14日」，若不符資格，如未能打到的新進、代理教師，要提供快篩或PCR陰性證明，之後每7天還要做一次，全國教育產業總工會今（24日）發函國教署，呼籲要用公費全額補助教師做檢測。

為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，因應各級學校規模不同，且防疫物資需求不一，教育部將補助高級中等以下學校（含幼兒園）購置防疫物資及用品，如用餐隔板、COVID-19快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等，補助經費計3億444萬5,500元。

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全教產表示，以一名學生100元預算設算一筆經費，供縣市政府協助學校購買用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等，其中新北市獲4619萬元補助、彰化縣1293萬元補助、台南市186萬元補助。台南市教育局則公開表示規畫653萬元採購用餐隔板，補助款明顯不足。

全教產指出，接獲國立學校反應補助款不足，買完用餐隔板就沒錢買快篩試劑，且每一週已花費近6000元的防疫費用，補助款使用幾次即告罄，另有國立學校教師表示國教署僅核准10萬左右之經費，必須買隔板、酒精、口罩等物資，如何撥學校公費予教師快篩經費？且快篩費用確屬高昂，若自費對老師而言確是不小支出。

全教產認為，在此一情形下，要求學校教職員工及工作人員，疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，以落實校園防疫，來積極保護尚未有疫苗可施打之高中職以下學生，確有其必要，然卻因經費不足，若要這些教育人員自費篩檢，實有欠公允。