聯亞小分子疫苗輝瑞也試過！專家曝「最大問題」：看到不行快放棄

▲聯亞疫苗未通過食藥署EUA。（圖／翻攝自聯亞藥官網）

記者張乃文／台北報導

聯亞疫苗未通過衛福部核准緊急使用授權（EUA），聯亞董事長王長怡22日召開記者會，坦言很遺憾政府採用「僅取單一時間點」的免疫橋接方法，當作最重要、唯一的比對標準，並認為用武漢株做EUA已經過時。不過，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎提出聯亞的「最大問題」，並勸「看到不行，要趕快放棄 」。

聯亞疫苗未通過EUA，王長怡表達遺憾，也說政府應該在審核過程中納入T細胞免疫及疫苗綜合效力，也給國人更專業的科學全貌免疫數據。她強調，綜合抗體濃度，並不是保護力唯一且必要的要素，且政府到高端疫苗要解盲前夕，才公布新增這一條規定，團隊願意體諒政府，但UB-612擁有全球獨一的全方位的免疫性，可惜未經過充分的審查，可能會讓一支優良的疫苗，錯失保護國人的良機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎今受訪時指出，聯亞最大問題在「分子太小」，雖然可以避免ADE（抗體依賴性免疫加強效應），做出來的會是完全中和性抗體，但是，這個小分子問題就在於免疫反應太弱，這是先天性的問題。他指出，過去在新冠疫苗發展時期，國外疫苗廠也有研究，最後還是失敗了，像是輝瑞一開始也是用這樣的方式設計，最終仍然放棄。

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

李秉穎說，聯亞疫苗刺激T細胞反應強，把抗原呈現在細胞會引起較強的T細胞反應，與RNA病毒類似，但世界上所有疫苗在研究T細胞時，都發現無法從T細胞反應訂出保護力標準，「因為他的變異很大」，且國際研究顯示，抗體跟保護力正相關，可是T細胞強弱無法訂出保護力標準。

李秉穎分析，攻擊病毒的第一線就是抗體，也就是所謂的飛彈系統，假設T細胞是堡壘，即便堡壘建造得很好，但出來的抗體量不足，保護力仍然會不夠。

至於用武漢株審核EUA，李秉穎表示，世界各國原本就是用這樣的方式，只是會再附帶觀察對於變異株的綜合效價如何，且先前上市的疫苗也都是用武漢株。

李秉穎坦言，聯亞也已經花了很多成本，這就是製造國產疫苗很大的負擔，且高端初期也出現類似情況，一旦不做，所有心血都會付諸東流，「如果我是主事者，就是要壯士斷腕」，因為分子太小的問題若沒解決，再研發其他成分也很難達到理想的地步，「看到不行，要趕快放棄」。