　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聯亞小分子疫苗輝瑞也試過！專家曝「最大問題」：看到不行快放棄

▲ 聯亞生技研發的新冠疫苗近期將解盲，子公司聯亞藥於今（25）日發重訊指出，本週日將代聯亞生技發布重大訊息記者會。（圖／翻攝自聯亞藥官網）

▲聯亞疫苗未通過食藥署EUA。（圖／翻攝自聯亞藥官網）

記者張乃文／台北報導

聯亞疫苗未通過衛福部核准緊急使用授權（EUA），聯亞董事長王長怡22日召開記者會，坦言很遺憾政府採用「僅取單一時間點」的免疫橋接方法，當作最重要、唯一的比對標準，並認為用武漢株做EUA已經過時。不過，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎提出聯亞的「最大問題」，並勸「看到不行，要趕快放棄 」。

聯亞疫苗未通過EUA，王長怡表達遺憾，也說政府應該在審核過程中納入T細胞免疫及疫苗綜合效力，也給國人更專業的科學全貌免疫數據。她強調，綜合抗體濃度，並不是保護力唯一且必要的要素，且政府到高端疫苗要解盲前夕，才公布新增這一條規定，團隊願意體諒政府，但UB-612擁有全球獨一的全方位的免疫性，可惜未經過充分的審查，可能會讓一支優良的疫苗，錯失保護國人的良機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎今受訪時指出，聯亞最大問題在「分子太小」，雖然可以避免ADE（抗體依賴性免疫加強效應），做出來的會是完全中和性抗體，但是，這個小分子問題就在於免疫反應太弱，這是先天性的問題。他指出，過去在新冠疫苗發展時期，國外疫苗廠也有研究，最後還是失敗了，像是輝瑞一開始也是用這樣的方式設計，最終仍然放棄。

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

李秉穎說，聯亞疫苗刺激T細胞反應強，把抗原呈現在細胞會引起較強的T細胞反應，與RNA病毒類似，但世界上所有疫苗在研究T細胞時，都發現無法從T細胞反應訂出保護力標準，「因為他的變異很大」，且國際研究顯示，抗體跟保護力正相關，可是T細胞強弱無法訂出保護力標準。

李秉穎分析，攻擊病毒的第一線就是抗體，也就是所謂的飛彈系統，假設T細胞是堡壘，即便堡壘建造得很好，但出來的抗體量不足，保護力仍然會不夠。

至於用武漢株審核EUA，李秉穎表示，世界各國原本就是用這樣的方式，只是會再附帶觀察對於變異株的綜合效價如何，且先前上市的疫苗也都是用武漢株。

李秉穎坦言，聯亞也已經花了很多成本，這就是製造國產疫苗很大的負擔，且高端初期也出現類似情況，一旦不做，所有心血都會付諸東流，「如果我是主事者，就是要壯士斷腕」，因為分子太小的問題若沒解決，再研發其他成分也很難達到理想的地步，「看到不行，要趕快放棄」。

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
第七輪打AZ將公布規劃　45萬長者將滿10週等接種第二劑
台南30多歲男打高端　「胸悶、長紅疹」緊急送醫
蘆洲39歲男打高端隔天死亡　新北衛生局回應了
館長高端施打完畢！　曝身體詭異1反應：下面很硬
快訊／又一例！　新北39歲男打高端後暈倒猝死
北市公布最新確診足跡　曾搭這班公車到台北車站
快訊／大雷雨轟雙北1小時！　17縣市豪大雨特報
作家打高端後猝死　接種注意事項、副作用10大QA一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第七輪打AZ「本週內公布規劃」　45萬長者將滿10週等接種第二劑

台南出現1例高端疫苗不良反應　男子施打後出現紅疹胸悶送醫

高端第二例「新北39歲男猝死浴室」　指揮中心回應了！

批「鍵盤科學家」見死亡就帶風向　律師怒：停止消費死者很難？

專欄作家打高端後猝死　家屬：有高血壓病史！CPR+AED搶救無效

憂境外生入境塞爆防疫旅館　 教育部：會分散2到3個月來台

BNT獲美藥證「國內藥商有意引進」　陳時中：要進台灣沒有任何變化

快訊／館長宣告高端施打完畢！　曝「身體詭異1反應」：下面很硬

重機爭取上國道！　第四季檢核出爐：「未保持安全車距」違規比例仍高

聯亞小分子疫苗輝瑞也試過！專家曝「最大問題」：看到不行快放棄

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

第七輪打AZ「本週內公布規劃」　45萬長者將滿10週等接種第二劑

台南出現1例高端疫苗不良反應　男子施打後出現紅疹胸悶送醫

高端第二例「新北39歲男猝死浴室」　指揮中心回應了！

批「鍵盤科學家」見死亡就帶風向　律師怒：停止消費死者很難？

專欄作家打高端後猝死　家屬：有高血壓病史！CPR+AED搶救無效

憂境外生入境塞爆防疫旅館　 教育部：會分散2到3個月來台

BNT獲美藥證「國內藥商有意引進」　陳時中：要進台灣沒有任何變化

快訊／館長宣告高端施打完畢！　曝「身體詭異1反應」：下面很硬

重機爭取上國道！　第四季檢核出爐：「未保持安全車距」違規比例仍高

聯亞小分子疫苗輝瑞也試過！專家曝「最大問題」：看到不行快放棄

甘尼確認出局！塔利班將組「12人委員會」領導阿富汗　成員名單曝

快訊／烏克蘭撤僑專機驚傳劫機　轉飛伊朗

暖男收編浪犬！4年後回到「初見面景點」留影...表情變化感動千人

肥壯黑狗等吃飯！背上一坨小貴賓「抱住震動」　爽到軟腳家人看傻

癌末阿姨傳訊鼓勵「一定拿金馬」　蔡凡熙接噩耗：她再也看不到我領獎的樣子

第七輪打AZ「本週內公布規劃」　45萬長者將滿10週等接種第二劑

打高端隔天猝逝！　大馬媒體高度關注：旅台作家成首例死亡通報

「好好證券」網羅這些重量級大咖！　董事名單出爐

僅10%人找到工作！面試平台曝「履歷已讀不回」關鍵…可從官方下手

台南出現1例高端疫苗不良反應　男子施打後出現紅疹胸悶送醫

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

生活熱門新聞

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

和獅子王聚餐沒確診！部桃護理師被證實打2劑高端

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

56歲專欄作家殞命！「一家三口都打高端」　親友狂湧FB：發生什麼事

豬瘟肉流入雲林　稽查結果超驚人

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

高端首例！專欄作家打完隔天死亡　陳時中回應

作家打高端後猝逝！最後PO文：科學證實有效最安全

背小孩跑單遭嫌！外送爸辛酸揭爆汗濕透照

更多熱門

相關新聞

高端接種注意事項、副作用10大QA一次看

高端接種注意事項、副作用10大QA一次看

國產疫苗23日開打，時間內完成意願登記的20歲以上民眾都可以預約接種。不過，今（24）日傳出一名陸姓網路專欄作家昨施打後，今早出現不適症狀送醫，但到院前已死亡，是否與疫苗有關仍有待相關單位釐清。哪些人可能不適合接種，打完疫苗又有哪些事情要注意、副作用，《ETtoday新聞雲》整理10大QA，供民眾參考。

KTV復業可能性曝！陳時中指「必備3條件」

KTV復業可能性曝！陳時中指「必備3條件」

苦等國際疫苗！陳時中保證：月底會有

苦等國際疫苗！陳時中保證：月底會有

專欄作家曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

專欄作家曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

專欄作家接種後死亡！高端一度打入跌停　基亞、云辰也慘摔

專欄作家接種後死亡！高端一度打入跌停　基亞、云辰也慘摔

關鍵字：

李秉穎輝瑞聯亞新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面