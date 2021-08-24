反萊豬列車遭指防疫破口　羅智強轟：民進黨就可以吃火鍋、跑攤？

▲國民黨「為人民請命」宣傳車。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨「反萊豬、顧健康」公投列車第3次環島，從基隆市出發，為年底12月18日公投衝刺，遭民進黨指是防疫破口。對此，台北市議員羅智強反擊，「萊豬黨是有多怕羅智強」，一台變形金剛宣傳車去環島廣播，竟說是防疫破口，民進黨高官就可以吃火鍋、跑攤？

羅智強今（24）日在臉書表示，金剛環島計劃在討論到要不要全台進行街頭演講時，他當時就說，就算符合室外人數規定，為避免群聚疑慮，這次環島先不辦街頭演講，等疫情更穩定再說。

羅智強痛批，民進黨的前行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞可以三級警戒吃火鍋、立委莊競程跑攤脫口罩敬茶，就連總統蔡英文自己也去視察軍備局，人有比變形金剛的活動少嗎？是要多厚顏無恥才能夠玩這樣的雙重標準？

羅智強認為，若視察軍備局是總統的職責，反萊豬則是在野黨的義務，現在民進黨，就是想把疫情用作「萊豬遮羞布」，阻止人民有不同聲音。他強調，金剛環島從一開始就盡量簡化，避免非必要的實體活動，這樣這個無敵爛的萊豬黨，也要扣一頂「防疫破口」的帽子。

羅智強質疑，民進黨到底是有多怕羅智強？到底是有多怕反萊豬公投？他也向民進黨喊話，「變形金剛」活動不會中止，「你越怕，我們越是要勇敢戰鬥下去」。