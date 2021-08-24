36歲花不起旅館錢！她怨男友「天天要我內衣照」　網看對話全怒了

▲男友整天只想跑來家裡不想花錢去旅館。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

男友已經36歲卻還千方百計省開房間費用！一名女子抱怨，「36歲的男人花不起旅館錢」，男友總是為了想「做壞事」跑來她家，又怕媽媽在家會很尷尬，所以要她試探媽媽幾點會出門，只因為「旅館還要花錢」，寧願去女友家這個免費場地。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，「這樣的男友，我是否該放生？」對話紀錄顯示，原PO說「真要怎樣可以去旅館啊，為什麼一定要來我家？」更表明自己一直試探媽媽行蹤很不尋常，不想引起媽媽懷疑，乾脆兩人直接去旅館就不用怕打擾到別人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲情人節時男友的反應。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



不過男友卻回了一句「旅館還要花錢」，讓原PO氣得大罵「才多少錢啊？一個男人連要打砲房間錢都出不起，你別打砲了。」事後越想越生氣，PO文抱怨「最好笑的是要來我家，又覺得我媽行蹤難捉摸不能來，天天在那要我的內衣照！」並加碼PO出前陣子情人節兩人的對話，原PO抱怨情人節沒見面，連巧克力也沒有讓她很失望，男友卻不在意，只顧鬼打牆地請女友傳火辣照來讓他養眼。

網友看完整段對話也傻眼，「這已經不是直不直男的問題了，建議放生」、「這種人居然會有女朋友」、「這不是男友！這是專門泡茶的朋友」、「像是一個變態，也感覺什麼都不要付出就要得到」、「唉，偏偏這種的都有女朋友」、「這感覺完全不像男友= =感覺像變態在騷擾。」

▼情人節男友卻只想著討照片。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

