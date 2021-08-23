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武漢13歲女「17字道別」墜11樓亡！母崩潰控：老師罰抄考卷3遍

▲▼武漢13歲女「17字道別」墜11樓亡！母崩潰控：老師罰抄考卷3遍。（圖／翻攝搜狐千里眼）

▲武漢13歲梁姓少女日前墜樓身亡。（圖／翻攝搜狐千里眼）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸湖北省武漢市一名13歲梁姓少女日前在微博留下17字道別，直接從11樓躍下身亡。梁媽媽察看女兒手機，發現孩子生前被老師要求抄寫整張考卷的題目、答案3次，懷疑女兒無法承受課業壓力才選擇輕生，要求校方公開道歉。

據《搜狐千里眼》報導，梁姓少女今年6月13日在微博留下「各位，再見啦我即將去天堂或者地獄遠航」等17字，隨後從爺爺居住的社區11樓頂樓跳下，當場身亡，讓家屬悲痛萬分。

梁媽媽事後察看女兒手機內的對話記錄，發現女兒墜樓前一天曾跟親友抱怨「語文作業好多」、「3張語文考卷超提、抄閱讀寫在練習本上3次」等，讓梁媽媽認為女兒難以接受這種壓力，可能因此趕到憤怒，進而絕望。

▲▼武漢13歲女「17字道別」墜11樓亡！母崩潰控：老師罰抄考卷3遍。（圖／翻攝搜狐千里眼）

▲▼梁姓少女輕生前一天在跟親友抱怨作業太多。（圖／翻攝搜狐千里眼）

▲▼武漢13歲女「17字道別」墜11樓亡！母崩潰控：老師罰抄考卷3遍。（圖／翻攝搜狐千里眼）

梁媽媽22日表示，她向武漢市武昌區教育局舉報此事，但教育局卻說學生的作業分為兩種，一種是寫新的考卷，一種是「整理講解過的考卷」，讓她懷疑教育局的說法是偷換概念，將罰抄變為「整理」。

此外，女兒的語文老師也坦言，作業確實是她指派，但未針對此事件有任何其他回應。梁媽媽坦言，校方不承認錯誤，她認為校方應該出面公開道歉。

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