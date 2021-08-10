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發揮世新媒體識讀特色　世新電台融入社會共榮

圖1:世新大學吳永乾校長強調事前強化網民的媒體識讀能力，讓他們在接觸到雜亂網路訊息之際，就能警覺。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學吳永乾校長強調事前強化網民的媒體識讀能力，讓他們在接觸到雜亂網路訊息之際，就能警覺。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學從2000年開始籌畫，進而成為全校必修的全媒體識讀課程，主要是讓學生瞭解日常生活中的傳媒角色，並協助他們評估媒體對個人欲念、選擇和決策的影響，藉由提供分析和評估傳媒的批判架構，讓學生能夠學習建構與解構媒介訊息的相關知識，了解閱聽人與媒體的關係，進而養成觀看的警覺性，觀察其衝擊與效應，認知全媒體內容，並具獨立判斷力。

世新大學吳永乾校長在一場「數位傳播時代的胡扯與假新聞」演講中曾提到，現代社會的假新聞量增質變，主要是社群媒體和網路平台的普及使用所造成。因此，在防治上，除了沿用傳統的不實言論規範治理機制之外，必須針對前述網路服務供應者的義務和責任有所界定。國內外學者專家就如何對付假新聞的問題，大致提出法律規範、業者自律及公民教育三種手段。而在公民教育上，大學的任務之一就是培養學生獨立思考和獨立判斷的能力；教導學生認識及如何應對胡扯，亦即培養公民近用媒體、以及分析、評價和創作不同形式訊息內容的能力，這完全符合大學教育的宗旨。

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圖2、3：世新電臺由資訊傳播學系師生共同製播的「我與假新聞最近的距離」節目。（圖／世新大學提供）

▲▼世新電臺由資訊傳播學系師生共同製播的「我與假新聞最近的距離」節目。

藉由與學生共同討論身邊親人所接觸到的假新聞案例，再由老師針對時事新聞解析討論，世新電臺由資訊傳播學系師生共同製播的「我與假新聞最近的距離」節目，期待能經由節目的推廣，由學生的媒體素養建立起，讓學生能影響身邊的人，尤其是家人，能不被假新聞所蒙蔽，並能破解假新聞。

圖2、3：世新電臺由資訊傳播學系師生共同製播的「我與假新聞最近的距離」節目。（圖／世新大學提供）

參與「我與假新聞最近的距離」的製作，節目主持人資傳三甲米展群同學說：「其實本來想嘗試製播Podcast，剛好遇到系上在籌組製播團隊，加入後，分工合作，蠻順利就產出節目」。對於會選擇Podcast為節目呈現的平台，米展群認為，目前的串流媒體資訊基本上以「視」「聽」為主，在很多場合「聽」的元素並沒有被重視，而自己在聲音工作上也有比較多的研究，也希望能跟著系上一起將理論與實作結合，呈現出嶄新的創意面貌。

圖4：媒體識讀為世新大學校必修課程。（圖／世新大學提供）

▲ 媒體識讀為世新大學校必修課程。

對於發起製播以破解假新聞為主的「我與假新聞最近的距離」這個節目，世新大學資訊傳播學系阮明淑主任表示：「媒體識讀為世新大學校必修課程，節目策劃邀請世新大學新聞系余陽洲退休老師先介紹媒體素養之基礎，再經由老師帶領資訊傳播系學生針對時事新聞進行解析討論，同時由學生反饋與老師分享討論身邊親友的假新聞案例。」阮明淑主任帶領系上師生共同參與世新電臺的師生共同製播Podcast節目，期待可以透過這個管道分享全國聽眾媒體素養知識，除了可以發揮世新大學傳播特色、師生共學之外，又能與在地共榮，連結大學社會責任之推動，發揮媒體正向影響力。

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