　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

拜登提名新任駐中大使　陸方：希望他致力於促進兩國友好合作

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）20日宣布提名前副國務卿伯恩斯（Nicholas Burns）為美國新任駐中大使。對此，中國大陸外交部23日表示，希望新任的美國駐中大使致力於促進中美兩國的友好合作。

中國大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上指出，已經注意到美國總統拜登提名前副國務卿伯恩斯擔任駐中大使的報導，「中方希望新任的美國駐華大使致力於促進中美兩國的友好合作，為推動中美關係健康穩定發展，發揮建設性的作用。」

伯恩斯現年65歲，為資深外交官，現為哈佛大學甘迺迪政府學院外交和國際關係教授，過去曾擔任美國副國務卿、駐希臘大使、駐北約大使，能說流利法語，並熟悉阿拉伯語及希臘語。

根據白宮發表的聲明，伯恩斯擔任副國務卿任內，曾在阿富汗、聯合國制裁伊朗與北韓議題，以及美國印太政策等方面與中國政府進行合作。伯恩斯於華府智庫阿斯本戰略集團（Aspen Strategy Group）擔任執行長期間，也曾組織與中共中央黨校的政策對話。

▼伯恩斯（Nicholas Burns）曾任副國務卿，外交經歷豐富。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼拜登將提名伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐中國大使與洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）出任駐印大使。（圖／達志影像／美聯社）

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
嬤孫身上冒驚人水泡　「太陽照射」高溫奪2命
威力彩「第2區」超夯號碼　今年已開出196次
打高端「30歲女倒地、47歲男癱軟嘔吐」　醫傻眼解答：以為吹
快訊／再增26.3萬劑高端封緘完成　部分效期只到9／11
女師普悠瑪自拍「槍斃蔡英文」　只是禱告…獲不起訴
快訊／新北確診者「赴花蓮40人宗教活動」！大量足跡曝光
國高中延到9：30上課　學生、家長、老師支持率出爐
快訊／飛金門致祭823英靈　朱立倫同機旅客爆「快篩陽性」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港大研究：靜脈注射mRNA疫苗　發生心肌炎、心包膜炎機率大增

女「戴手鏈拔插頭」引發爆炸　手掌被瞬間燻黑嚇壞網：我也遇過！

拜登提名新任駐中大使　陸方：希望他致力於促進兩國友好合作

「訂單回流、出口劇增回落」　陸商務部：2022上半年外貿形勢嚴峻

火鍋吃一半撈出「老鼠屁股帶尾巴」…顧客怒刷負評！餐廳：已報案

上市公司財務造假連環爆　陸將加強對「會計師事務所」監管

「三次分配非劫富濟貧」　陸專家：共富首要問題是實現教育公平

陸媒：立陶宛出口商抱怨「中國不再進口奶酪、木材等產品」

曾站街反對國安法！香港教育同行陣線成立1年半後宣布解散

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」　女枕男肩膀「無名指還戴戒指」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

港大研究：靜脈注射mRNA疫苗　發生心肌炎、心包膜炎機率大增

女「戴手鏈拔插頭」引發爆炸　手掌被瞬間燻黑嚇壞網：我也遇過！

拜登提名新任駐中大使　陸方：希望他致力於促進兩國友好合作

「訂單回流、出口劇增回落」　陸商務部：2022上半年外貿形勢嚴峻

火鍋吃一半撈出「老鼠屁股帶尾巴」…顧客怒刷負評！餐廳：已報案

上市公司財務造假連環爆　陸將加強對「會計師事務所」監管

「三次分配非劫富濟貧」　陸專家：共富首要問題是實現教育公平

陸媒：立陶宛出口商抱怨「中國不再進口奶酪、木材等產品」

曾站街反對國安法！香港教育同行陣線成立1年半後宣布解散

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」　女枕男肩膀「無名指還戴戒指」

就是要打高端！　林為洲：希望國產疫苗越做越好

港大研究：靜脈注射mRNA疫苗　發生心肌炎、心包膜炎機率大增

25歲上班族BMI正常卻「脂肪肝」！　鄉民不意外：問前輩誰沒有好了

電商網購、批發業7月營收創新高　餐飲業年減近四成歷年新低

陳冠宇拚隔7年旅日返台初登板首勝　古林睿煬迎戰

蘋果發表會何時舉行？　內部主管推特照片洩密

女「戴手鏈拔插頭」引發爆炸　手掌被瞬間燻黑嚇壞網：我也遇過！

連晨翔大陸拍戲釀「永久性傷害」　遭受宮刑嘆：是種屈辱

北市動物園水豚君添2寶！　萌樣連「黑白鄰居」也凍未條

浪貓食量減少真相惹淚　飼主：會愛你一輩子

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

大陸熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

山西工地挖到1500年前「擁抱墓」

132名女大生如廁被偷拍！33G片暗網出售

陸正妹穿日本和服PCR遭出征：換衣服才能做！

大陸今清零！「無本土病例」　新增21例境外輸入

火鍋吃一半撈出老鼠屁股帶尾巴！顧客怒刷負評

陸媒：立陶宛出口商擔憂失去中國市場

當網遊「課長」藥業會計貪污730萬另類致富掉「現金返利陷阱」

廣州中山大學首創「核技術」消滅蚊子

「三次分配非劫富濟貧」 陸專家：共富首要問題是實現教育公平

杭州書記疑涉螞蟻IPO無預警落馬 螞蟻集團：相關人員入股為謠言

駐軍口號「戰蚊蟲」　一掌打死50隻

河南再降暴雨　高架橋變「停車場」

「訂單回流、出口劇增回落」 陸商務部：2022上半年外貿形勢嚴峻

更多熱門

相關新聞

美並列台以　對台堅定承諾？

美並列台以　對台堅定承諾？

美國白宮國安顧問蘇利文在白宮記者會上把台灣和以色列並列，說美國對兩國的承諾「神聖不可侵犯」，且總統拜登在ABC的專訪上面直接把台灣跟日本及韓國並列，表示美國會用北大西洋公約第五條（集體防衛）的神聖承諾來回應外來侵略。接連兩天對台灣的地位發言，著實令人震驚。​

美36小時撤離1萬1000人　拜登：塔利班很配合

美36小時撤離1萬1000人　拜登：塔利班很配合

拜登視訊G7領袖　討論阿富汗情勢

拜登視訊G7領袖　討論阿富汗情勢

川普：拜登丟掉阿富汗完全就是投降

川普：拜登丟掉阿富汗完全就是投降

美最新民調：52％對拜登沒信心

美最新民調：52％對拜登沒信心

關鍵字：

拜登美國駐中大使

讀者迴響

熱門新聞

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳

威力彩上看27億！命理師曝12生肖財運最旺時辰

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面