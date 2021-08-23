拜登提名新任駐中大使　陸方：希望他致力於促進兩國友好合作

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）20日宣布提名前副國務卿伯恩斯（Nicholas Burns）為美國新任駐中大使。對此，中國大陸外交部23日表示，希望新任的美國駐中大使致力於促進中美兩國的友好合作。

中國大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上指出，已經注意到美國總統拜登提名前副國務卿伯恩斯擔任駐中大使的報導，「中方希望新任的美國駐華大使致力於促進中美兩國的友好合作，為推動中美關係健康穩定發展，發揮建設性的作用。」

伯恩斯現年65歲，為資深外交官，現為哈佛大學甘迺迪政府學院外交和國際關係教授，過去曾擔任美國副國務卿、駐希臘大使、駐北約大使，能說流利法語，並熟悉阿拉伯語及希臘語。

根據白宮發表的聲明，伯恩斯擔任副國務卿任內，曾在阿富汗、聯合國制裁伊朗與北韓議題，以及美國印太政策等方面與中國政府進行合作。伯恩斯於華府智庫阿斯本戰略集團（Aspen Strategy Group）擔任執行長期間，也曾組織與中共中央黨校的政策對話。

▼伯恩斯（Nicholas Burns）曾任副國務卿，外交經歷豐富。（圖／達志影像／美聯社）

