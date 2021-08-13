　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保母重壓悶死男嬰！「我們的」托嬰中心淪凶宅　2人判賠金額曝

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲托嬰中心保母以環抱方式將男嬰活活悶死，導致該屋價值減損。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖「我們的」托嬰中心前年發生男嬰遭90公斤廖姓保母悶死憾事，由於該托嬰中心是負責人黃祥官以每月5萬5向徐姓屋主承租，男嬰因非自然死亡，致使該屋淪為「凶宅」，房價減損，徐姓屋主為此提告求償。士林法院審酌黃為該屋承租人，應善盡管理責任，因此判決黃與廖應連帶賠償屋主223萬餘元。

黃祥官從2016年9月1日起至2022年8月31日，每月租金5萬5承租，經營「台北市私立我們的內湖托嬰中心」但2019年4月1日，托育人員廖女，為哄睡照顧李姓男嬰，竟以身體壓制約20分鐘制止男嬰掙扎，導致男嬰面部朝下長達49分鐘致死。該房屋因廖的犯罪或不正當行為，發生非自然死亡事件，釀該屋成俗稱的凶宅，導致受有價值減損。

▼廖姓保母重壓悶死男嬰。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼10月兒被重壓19分鐘喪命　母淚訴「我的孩子想活命」保母(圖遮臉)：我1個月才領2萬多。（圖／記者劉昌松攝）

徐姓屋主主張，廖女智識正常成年人且為專業托育人員，當可預見在房屋內造成他人非自然死亡的結果，將導致房屋成為凶宅，造成經濟上價值減損，仍執意做犯法行為，難認無故意或過失，況且行為已違反兒童及少年福利與權益保障法及構成業務過失致死罪，廖女二審被依過失致死罪判3年6月有期徒刑；黃祥官身為承租人善良管理人注意義務，應負擔損害賠償責任。

廖女提出抗辯，表示事發時有注意男嬰呼吸、心跳，確定男嬰是在睡覺，發現不對勁立刻對男嬰實施人工呼吸，她不是故意造成男嬰死亡，駁回原告請求。

黃祥官提出3點抗辯：

1、他承租的房屋包含與門牌號碼同段2XX號1樓建物，案發時男嬰所處位置不明，另觀救護紀錄表記載：「離開現場時間：14：25」，對照男嬰的死亡通知單記載：「死亡日期2019年4月1日15時29分」，可見男嬰並非在托嬰中心房屋內死亡，更表示房東根本無法證明男嬰在房屋內哪裡死亡。

2、徐姓房東未能證明被告廖女與男嬰死亡原因是否有因果關係，也未能證明被告廖女對男嬰的死亡有故意或過失，況且托嬰中心評鑑分數皆獲得不錯表現，超過一般托嬰中心同業平均水準，足以證明他已善盡良管理人的注意義務使用、管理維護。

3、退步言之，縱然房東的請求有理，他也在2019年5月28日完成房屋歸還點交。房東及另位丁姓出租人迄今未返還保證金11萬，甚至徐姓還兌現他所交付2019年5月10日至同年8月10日之租金支票總計22萬元，就此二部分黃主張抵銷。

經法院判斷，從消防局救護紀錄表，案發天日下午14時17分抵達托嬰中已測不到男嬰呼吸、脈博、血壓，醫院的相關紀錄為到院時無呼吸心跳；另外死者是在13時07分到13時25分，被照顧者用身體壓著，從監視器時間13時26分至14時16分發現死者不動，研判死者死亡時間是在14時17分前已死亡，最有可能的時間是在事件發生後死者最後一次動作那時間點之後的附近（一般造成腦部缺氧不可復原或可能死亡的時間約在5至10分鐘），至於黃祥官雖以三軍總醫院死亡通知單上記載：「死亡日期2019年4月1日15時29分」，抗辯男嬰並非在房屋內死亡，經三軍總醫院檢附的急診病歷記載男嬰到院後，院方即持續對其進行CPR，直至同日15時29分家屬同意停止心外按摩後，醫師始宣告急救無效。

法官指出，房內若發生非自然死亡現象，將造成房屋價值減少，廖的行為與李姓男嬰死亡有因果關係，雖她辯稱不是故意，但保母對於未滿1歲嬰幼兒的照護、養育，應有隨時隨地謹慎看顧、照料嬰幼兒身體狀況義務；保母在安撫嬰幼兒入睡時，應注意嬰幼兒睡眠應採取仰睡姿勢，以排除側睡或趴睡可能會引起嬰幼兒呼吸道阻塞，並注意維持嬰幼兒呼吸道順暢、避免口鼻遭摀住，以防止因呼吸困難而窒息，此為照護嬰幼兒睡眠基本常識。

對此法官認定，男嬰在屋內遭廖女以外力悶壓致死，為「他殺」，當屬「非自然死亡身故」經北市不動產估價律師公會鑑定結果為：標的在2019年4月1日正常情況下，不動產價值為新台幣2534萬餘元，同年4月1日發生嬰兒窒息意外事故下之不動產價值為2302萬餘元，價值減損率為9.95％、減損金額為232萬餘元須由廖、黃共同支付，可上訴。

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道　西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈　認罪獲緩起訴

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
英系立委喊話「全民免費領5倍券」　行政院回應了
快訊／謝宜真失聯48hrs！現場再爆土石流　臨時指揮所被沖走
朋友從3樓丟手機！成大碩生「沒接到」尋找身亡　相驗死因出爐
免費領5倍券「紓困900萬人不會全納入」　排除條件曝
美國驚現「致命病毒」！4人染病2死　感染源不明
快訊／蔡昌憲當爸了！　空姐愛妻生下「小菜包」
別帶檳榔到這國家！　中國領館罕見點名「台灣同胞」：多人被捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

郎咧？金門外海驚見五星旗幽靈船　疑觸礁擱淺卻不見漁民人影

超兇奶球+螞蟻仙女狂吸金！男人們暈船瘋投資　挨詐見真身超崩潰

快訊／謝宜真失聯近48hrs！現場爆土石流　臨時指揮所帳篷被沖走

黑幫搞仙人跳！派勾魂傳播妹到府服務 強拍裸照逼簽百萬本票

朋友從3樓丟手機！成大碩生「沒接到」潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

輔導長偷懶沒出公差巡營區　職務報告「貼舊照」被發現慘了

整座山毀容！樹林被濫墾爆土石流　土地段名驚見「狗咬」2字

保母重壓悶死男嬰！「我們的」托嬰中心淪凶宅　2人判賠金額曝

力挺D奶直播主「年刷600萬」　大叔「貨送公益」控詐欺結果出爐

匯20萬給美國女軍官情人！警一看她都寫簡體中文　痴情男夢碎

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

莫莉聯名遭酸「只是挑顏色」氣哭正面剛網友　曾「多次陷低潮」淚訴：不是沒有感覺...

郎咧？金門外海驚見五星旗幽靈船　疑觸礁擱淺卻不見漁民人影

超兇奶球+螞蟻仙女狂吸金！男人們暈船瘋投資　挨詐見真身超崩潰

快訊／謝宜真失聯近48hrs！現場爆土石流　臨時指揮所帳篷被沖走

黑幫搞仙人跳！派勾魂傳播妹到府服務 強拍裸照逼簽百萬本票

朋友從3樓丟手機！成大碩生「沒接到」潛水尋找溺亡　相驗結果出爐

輔導長偷懶沒出公差巡營區　職務報告「貼舊照」被發現慘了

整座山毀容！樹林被濫墾爆土石流　土地段名驚見「狗咬」2字

保母重壓悶死男嬰！「我們的」托嬰中心淪凶宅　2人判賠金額曝

力挺D奶直播主「年刷600萬」　大叔「貨送公益」控詐欺結果出爐

匯20萬給美國女軍官情人！警一看她都寫簡體中文　痴情男夢碎

別讓乾紋爬上臉！冷氣房必備5款「保濕神品」，快從補水開始

天花板壁癌狂擴散！樓上「一聽1萬8不肯修」　網驚：水泥會砸下來

跟進解封籃球場？　柯文哲：請鄭文燦先示範戴口罩打籃球

與「麟洋配」視訊遭批蹭熱度　柯文哲：希望透過兩人鼓吹羽球運動

郎咧？金門外海驚見五星旗幽靈船　疑觸礁擱淺卻不見漁民人影

衝打卡人氣！接待中心比仙氣　搬進森林風盪鞦韆

罹紅斑性狼瘡苦等不到疫苗　山豬有心理準備：該離開就離開！

本周我最毛／中頭獎啦！汪獲「屎上最大獎」　媽笑：機率有多高

理財周刊／「台灣隊長」壯壯25歲存出第一桶金

桃機地勤確診感染源不明　北市匡列17人持續擴大篩檢中

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

祝釩剛4度呼麻　再獲緩起訴

亂刀捅死追求者　男「倒臥土地公廟亡」

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

3煞火大砸店　檳榔西施淡定叼菸

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

快訊／雷雨炸北市　中正區「路河」慘況曝

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

更多熱門

相關新聞

90kg保母重壓男嬰達19分　她稱保母考試100分

90kg保母重壓男嬰達19分　她稱保母考試100分

為人父母錐心之痛！前年北市發生托嬰中心90公斤保母長達19分鐘重壓悶死男嬰憾事，負責人黃祥官及班主任徐育質、保母蘇昭伶被起訴過失致死罪。一審士林法院今開庭，合議庭建議「修復式司法」但家屬忍住淚水表示「事發至今2年4月，3人1句道歉都沒有怎麼進行？」，而被告3人仍做無罪答辯。委任律師最後準備1段投影片，一張超音波照令人鼻酸不已。

想租屋補助！房東「一串話拒絕」網反讚：想租

想租屋補助！房東「一串話拒絕」網反讚：想租

即／43歲狠母找到了！剛出生女嬰連胎盤丟進垃圾車

即／43歲狠母找到了！剛出生女嬰連胎盤丟進垃圾車

加利6.9萬片大陸口罩標示MIT　老闆：買機器被附送

加利6.9萬片大陸口罩標示MIT　老闆：買機器被附送

人夫警勾纏菜鳥小女警　她嚇到4壯漢護駕出庭

人夫警勾纏菜鳥小女警　她嚇到4壯漢護駕出庭

關鍵字：

托嬰中心內湖房東黃祥官保母士林

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

iPhone 13「芒果橙色」太亮眼！辨識度100分

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面